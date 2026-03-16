¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 este 15 de marzo?

El Equipo Rojo tuvo un día redondo en el reality show, ya que no pusieron en riesgo a ninguno de sus elementos

El Equipo Azul perdió por tercera semana al hilo a un atleta | @ExatlonMX

El Domingo de Eliminación inicio de buena manera para el Equipo Rojo, ya que en el Duelo por la Supervivencia número tres, volvieron a imponer condiciones ante sus rivales, por lo que el Equipo Azul mandó a tres de sus elementos al duelo para definir al nuevo eliminado en la temporada del Exatlón México 2026.

Al haber ganado los tres circuitos de la Supervivencia, los escarlatas se olvidaron y despreocuparon de perder a un miembro. Con lo que los azules se iban a ver mermados sí o sí en este cierre de semana e iniciar la siguiente con un hombre menos, en un día clave, ya que este lunes 16 de marzo se disputará La Villa 360.

Ernesto Cazares es el eliminado de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

Los tres hombres del Equipo Azul que disputaron el Duelo de Eliminación fueron Koke Guerrero, Ernesto Cázares y Adrián Leo. Los tres atletas comenzaron la competencia con cuatro vidas y el que terminara con las manos vacías iba a decir adiós al programa. Siendo Neto el que se tuvo que despedir de sus compañeros con una emotiva despedida.

En el primer circuito, Ernesto se enfrentó a Koke Guerrero, quien impuso condiciones con su velocidad y buena puntería en la recta final, con lo que le quitó la primera vida. En el segundo duelo, Leo se vio las caras con Guerrero, y pese a ser beisbolista profesional no pudo hacer los mejores lances, por lo que terminó con una vida menos.

Adrián tenía la espina clavada por sus lanzamientos en la recta final del circuito, la cual se quitó en el duelo contra Cázares, quien terminó con una vida menos y quedándose con dos últimas oportunidades. Las cuales perdió de manera consecutiva ante Leo de nueva cuenta y con Koke al final, con lo que tuvo que despedirse de la competencia.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

El equipo Azul sufrió un nuevo duro golpe, luego de perder a un integrante del conjunto por tercera semana consecutiva, con lo que cada vez son menos los atletas de los azules que quedan en la competencia en busca de meterse a la final del reality show. Ahora fue turno de Ernesto Cázares para despedirse de sus compañeros, con un emotivo mensaje y con las ganas de reencontrarse con su pareja e hijo.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Karen Núñez (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Alex Sotelo (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

(Equipo Rojo, lesión) Andrea Álvarez (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Antonio Flores (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

(Equipo Azul, lesión) Michell Tanori (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Luis Avilés (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Vanessa López (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Mau Wow (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Edna Carrillo (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Heber (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Thayli (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Jair (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Melisa (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Adrián (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) José (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Emilio (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

(Equipo Azul, lesión) Ella Bucio (Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo)

(Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo) Alejandro Aguilar (Equipo Azul, eliminado recientemente)

(Equipo Azul, eliminado recientemente) Natali Brito (Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo)

(Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo) Ernesto Cázares (Equipo Azul, eliminado el 15 de marzo)

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

A pesar de las numerosas bajas, los equipos Rojo y Azul aún cuentan con atletas resilientes que luchan por la victoria final. En el Equipo Rojo, los sobrevivientes incluyen a Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy, César Villaluz y Benjamín Saracho, quienes han demostrado fortaleza en los circuitos recientes.

Por su parte, el Equipo Azul mantiene a competidores clave como Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Doris del Moral y Valery Carranza, tras la reciente salida de Ernesto Cázares. Estos atletas deberán adaptarse a las pérdidas para dominar las próximas batallas y avanzar hacia la final de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: