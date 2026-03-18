Ángel Sepúlveda respalda a la Hormiga González como el referente de gol en Chivas

El jugador de las Chivas aceptó sentirse más cómodo en su segunda etapa con el equipo por la calidad de jugadores que hay

Ángel Sepúlveda alaba a la Hormiga González | Imago 7

Dentro del buen momento que atraviesa Chivas, una de las historias que ha cobrado relevancia es la relación entre Ángel Sepúlveda y el joven delantero Armando ‘Hormiga’ González. El atacante rojiblanco entendió desde antes de su llegada el papel que debía desempeñar: competir por un lugar, pero también respaldar a un futbolista que ya venía marcando diferencia.

“Desde el momento en que se gestiona mi posible llegada a Chivas, yo sabía que estaba Armando y que venía haciendo muy bien las cosas. Le estaba dando al equipo lo que tanto esperaba y terminó de explotarlo en las últimas jornadas del torneo pasado. Para eso me trajeron, eso está claro. Acepté ese rol. Uno siempre quiere protagonismo y jugar, pero también vengo empujando desde donde me toque”, explicó.

En ese sentido, Sepúlveda no escatimó en elogios para González, al destacar tanto sus condiciones dentro del área como su mentalidad para afrontar la exigencia de un club como Guadalajara, donde el margen de error es mínimo.

“Es nuestra referencia, la cara del gol. Dentro del área es muy difícil marcarlo, siempre tiene ese olfato. Además, es un chico disciplinado, trabajador y abierto a seguir aprendiendo. Eso no siempre se ve en jugadores jóvenes, y creo que todavía nos va a dar muchas alegrías”, señaló.

Más allá del terreno de juego, el delantero también resaltó el ambiente que actualmente se vive en el vestidor rojiblanco, marcando una diferencia clara con su primera etapa en la institución, cuando no encontró la misma cohesión grupal.

“Había grupitos, no me escondo. Hoy te puedo decir que hay un equipo también fuera de la cancha. Me han arropado desde el primer día y he colaborado en lo que me toca. Es un plantel joven, pero con mucha disposición”, comentó.

Ese entorno positivo se ve reflejado en el presente deportivo del equipo, que ha logrado generar ilusión entre su afición y encontrar regularidad en su funcionamiento, algo que el propio Sepúlveda reconoce como clave en este momento.

“Hoy Chivas está para disfrutarlo. Nunca nos habíamos sentido tan ilusionados y que el liderato se dé de manera natural. El equipo lo hace bien y los partidos los empiezas a disfrutar; la gente también lo está viviendo así”, afirmó.

Finalmente, el atacante habló sobre sus aspiraciones personales y dejó claro que, pese a su rol dentro del equipo, mantiene firme el sueño de representar a México en una Copa del Mundo. “Yo sueño con estar en un Mundial, imagínate en tu país. Es algo que pocos han podido vivir y debe ser indescriptible. Mientras esa velita siga encendida, voy a seguir luchando”, concluyó.

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