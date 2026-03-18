¡Pelea confirmada! Alana Flores vs Flor Vigna en Supernova Génesis; ¿cuándo y dónde será?

Supernova Génesis 2026 llega con grandes enfrentamientos entre influencers, incluyendo a Alana Flores y Flor Vigna, el 26 de abril en CDMX.

¿Cuándo y dónde es Supernova 2026 ? | @supernovaboxing

El evento Supernova Génesis 2026 se perfila como uno de los espectáculos más esperados del año, tras el éxito alcanzado en su primera edición en 2025 con el evento Supernova Strikers. Este año, la sede cambia del Palacio de los Deportes a la Arena Ciudad de México. La función contará con combates entre influencers, creadores de contenido y celebridades, además de una narrativa construida especialmente para una audiencia digital.

El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y la Arena Ciudad de México será el escenario principal de este esperado combate de exhibición. A continuación, te damos todos los detalles que necesitas para no perderte este evento.

Supernova Génesis 2026 ¿Cuándo y dónde será la función de boxeo entre influencers?

La función de boxeo Supernova Génesis 2026 se celebrará el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. El horario establecido para el inicio de la función es a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, lo que asegura que los fanáticos puedan disfrutar de una tarde llena de acción, entretenimiento y rivalidades construidas en plataformas digitales.

¿Quién es Flor Vigna, la retadora de Alana Flores?

Flor Vigna es una destacada personalidad argentina del entretenimiento, conocida por su versatilidad como actriz, bailarina, conductora y cantante. Su salto a la fama se produjo gracias a su participación en populares realities televisivos, donde demostró su talento, carisma y disciplina. Estos atributos le permitieron ganarse el reconocimiento del público y consolidarse como una de las figuras más influyentes en Argentina.

En su carrera, Flor también se destacó en el programa Combate, donde se convirtió en una de las competidoras más populares. Más tarde, brilló en el certamen de Bailando por un sueño, donde se coronó campeona en múltiples ocasiones. En los últimos años, Flor ha ampliado su horizonte artístico incursionando en la música, lanzando sencillos que fusionan pop urbano con ritmos latinos, lo que ha fortalecido su presencia en diversos públicos y plataformas.

Cartelera confirmada para Supernova Génesis 2026

La cartelera de Supernova Génesis 2026 presenta un conjunto de combates entre algunas de las personalidades más influyentes en redes sociales y el entretenimiento. Los enfrentamientos confirmados hasta el momento son:

Alana Flores vs Flor Vigna

Milica vs Ari Geli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El Abraham vs Nando

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Lonche vs Willito

¿Qué ha ganado Alana Flores y por qué es la campeona defensora?

Alana Flores es una influencer mexicana que ha destacado por su disciplina y preparación física en cada uno de sus enfrentamientos. Con tres peleas en su haber, ha demostrado ser una contendiente fuerte dentro del mundo del boxeo de exhibición. En su carrera ha salido victoriosa en varias de sus participaciones, lo que le ha permitido ganarse el reconocimiento tanto de sus seguidores como de sus contrincantes.

En 2024, participó en Stream Fighters 3, donde se enfrentó contra Mav, demostrando su preparación. Al año siguiente, en Supernova Strikers 2025, luchó contra Gala Montes, y en La Velada del Año IV, peleó contra Ari Geli. Estas victorias y su capacidad para mantenerse competitiva la han convertido en la campeona defensora, con un récord que la posiciona como una de las favoritas en el evento de Supernova Génesis 2026.

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