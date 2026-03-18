México busca el podio en las Copas del Mundo 2026 con un equipo de arqueros prometedores

México presenta su equipo de arqueros,, con expectativas altas para el podio en la primera fecha de la temporada y con figuras como Alejandra Valencia, Maya Becerra y Sebastián García al frente

Arqueros alistan su participación en las Copas del Mundo 2026. Claro Sports

México definió a los 16 arqueros que conforman la selección que participará en el serial de Copas del Mundo en recurvo y compuesto, los cuales están liderados por Alejandra Valencia, Maya Becerra, Matías Grande y Sebastián García.

“Esperemos estar en el medallero. Vamos a trabajar por ello, es una buena posición en la cual quiero estar y estoy muy emocionada”, aseveró Maya Becerra, número uno del mundo en la modalidad compuesta.

El equipo lo conforman Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Rebeca Márquez en el recurvo femenil, mientras que en el varonil están Matías Grande, Francisco Padilla, Juan Pablo Téllez y Raúl Rodríguez.

“Me siento un poco más tranquila que en años pasados, los disfruté mucho más. Con la nueva integración del entrenador nacional, que nos estuvo apoyando, se siente bien tener una mirada externa que nos viene a dar forma. Nos ha observado mucho y ya me ha orientado con correcciones muy pequeñas, pero lo pequeño es lo que suma. Ahora puedo estar tranquila”, explicó la medallista olímpica por equipo, Ángela Ruiz.

En el compuesto están Maya Becerra, Dafne Quintero, Adriana Castillo y Ana Sofía Hernández, mientras que en el varonil están Sebastián García, Rodrigo González, Máximo Méndez y Juan Carlos Del Río.

Las expectativas con este equipo son muy altas, ya que esperan subir al podio en la primera fecha, que será en abril en la Copa del Mundo de Puebla, en calidad de locales, lo cual les ayudaría a mejorar en el ranking mundial.

“Culminamos la fase cuatro de nuestro proceso selectivo, lo que significa que tenemos cuatro por modalidad y rama. Tenemos nombres muy grandes que son nuestros capitanes, como Maya, Matías, Alejandra y Sebastián, y se integra un equipo joven, con mucho talento, con tiradas espectaculares. Tenemos grandes expectativas de que lo puedan trabajar y lograr. En la recurvo varonil, tenemos una selección joven y renovada, con un equipo bien construido y balanceado para este año. Con este equipo, lo veremos consolidado y con miras a Los Ángeles 2028”, dijo Juan René Serrano, director técnico de World Archery México.

Los tres mejores arqueros mexicanos de las dos primeras fechas, en Puebla y Shanghái, de cada rama y modalidad, irán en julio a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo para defender los títulos obtenidos en San Salvador 2023.

“Fue un paso más, solo el inicio. Mi objetivo es poder ser más constante en las Copas del Mundo. Así como el año pasado tuve una medalla, un podio, quiero seguir este año, y en Centroamericanos buscar medallas y en el Panamericano, los pases para los Panamericanos”, aseveró el medallista mundial por equipo mixto, Sebastián García.

TE PUEDE INTERESAR