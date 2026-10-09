La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

La Traición sacude La Granja VIP 2026 este viernes 9 de octubre. Ivonne Montero y Azalia Ojeda decidirán quién se salva y quién queda nominado rumbo a la eliminación

¿Quien será traiconado este domingo 11 de octubre? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega este viernes 9 de octubre a una de las dinámicas más importantes de la semana: La Traición, una etapa en la que las alianzas pueden romperse y la lista de participantes nominados puede cambiar antes de la quinta Gala de Eliminación, programada para el domingo 11 de octubre.

Después de una semana de enfrentamientos, sanciones y decisiones inesperadas, cinco participantes permanecen en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que uno de ellos consiga salvarse y que otro habitante ocupe su lugar en la lista de nominados.

Durante la noche del jueves 8 de octubre, Ivonne Montero ganó el Juego de Salvación frente a Kevyn “Bicolor” Contreras, consiguió salir de la placa y obtuvo el beneficio de proteger a otro de sus compañeros. Su victoria llegó después de una jornada en la que varios participantes quedaron fuera de la prueba por sanciones o decisiones de sus compañeros.

Pero el panorama dio un giro cuando Azalia Ojeda compró el poder de La Traición por 10 mil pesos del presupuesto de los granjeros. Esta decisión modificó las reglas para la gala del viernes y dejó en manos de dos participantes el destino de quienes buscan continuar una semana más en la competencia.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se realiza cada viernes y permite modificar la lista de nominados antes de la eliminación del domingo. Habitualmente, quien gana la Salvación del jueves obtiene el derecho de rescatar a otro participante en riesgo y elegir a un compañero que no esté nominado para que ocupe su lugar.

Este mecanismo puede cambiar las estrategias de los equipos, pues salvar a un aliado implica colocar a otro granjero en peligro de eliminación. Además, la producción puede incorporar variantes mediante los llamados pajaritos de la suerte, que en semanas anteriores han provocado cambios como una Traición en cadena, donde varios participantes intervienen en las decisiones.

Para este viernes 9 de octubre, la principal novedad será el poder adquirido por Azalia Ojeda. Ivonne Montero conservará el derecho de elegir a quién salvar, mientras que Azalia decidirá quién será enviado a la lista de nominados. La negociación también le otorgó inmunidad a Azalia durante esta semana, aunque el costo de 10 mil pesos será descontado del presupuesto general.

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Tras los movimientos del jueves, los cinco participantes que llegan nominados al viernes de La Traición son Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Pascal Nadaud, Natalia Alcocer y Kevyn “Bicolor” Contreras. La lista todavía podría modificarse con las decisiones de Ivonne y Azalia.

La situación de Ivonne Montero ha generado expectativa porque la actriz había considerado salvar a Pimpinela Escarlata o Natalia Alcocer, integrantes de su círculo cercano. Sin embargo, posteriormente comentó con Niurka Marcos la posibilidad de proteger a Pascal Nadaud, aunque sabía que ese movimiento podía provocar molestias entre sus aliados.

El problema es que Pascal Nadaud no puede ser rescatado durante La Traición, debido a que Natalia Alcocer utilizó un beneficio del Huevo Dorado para enviarlo directamente a la eliminación del domingo. Por lo tanto, Pimpinela y Natalia aparecen como las alternativas que Ivonne había contemplado, mientras que Julio Camejo no estaba entre sus prioridades debido a los desacuerdos que han tenido durante la convivencia.

En cuanto a Azalia Ojeda, Rafael Mercadante y Pablo Montero podrían estar entre los nombres a considerar para una eventual nominación, aunque no existe una elección confirmada. Azalia cuestionó recientemente a Mercadante por una supuesta estrategia en su contra y anteriormente había expresado su intención de nominar a Pablo. Estos antecedentes permiten plantear posibilidades, pero la decisión definitiva se conocerá durante la gala.

La tensión también se hizo presente durante la última cena de los nominados, cuando Pascal, Natalia, Julio, Pimpinela y Kevyn recibieron mensajes de sus compañeros. Hubo agradecimientos, reconocimientos y algunos comentarios sobre los conflictos recientes, mientras los participantes se preparan para conocer quiénes llegarán a la eliminación del domingo.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La gala del viernes de La Traición se transmitirá este 9 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También podrá seguirse gratuitamente mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo, donde se ofrecen las transmisiones y los contenidos relacionados con el programa.

Para quienes prefieren seguir todo lo que sucede dentro de la casa, Disney+ ofrece acceso a la transmisión 24/7 de La Granja VIP 2026 mediante una suscripción activa. La plataforma permite observar la convivencia desde distintas cámaras, mientras que TV Azteca también mantiene una sección de acceso en vivo y contenidos especiales desde su página oficial.

Además, las votaciones para salvar a los nominados son gratuitas y pueden realizarse desde el portal oficial de TV Azteca durante los periodos habilitados por la producción. Cada usuario dispone de 10 votos que puede distribuir entre sus favoritos o concentrar en uno solo. La decisión del público será determinante en la eliminación del domingo 11 de octubre, una vez que La Traición establezca la lista definitiva de participantes en riesgo.