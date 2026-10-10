¡Una bofetada y se acabó! Emanuel Muniz noquea a Ayjay Hintz en Power Slap 24

Muniz resolvió el evento estelar en el primer asalto de una función en Las Vegas que registró cinco victorias por nocaut o nocaut técnico.

Emanuel ‘No Love’ Muniz se llevó la victoria en el evento estelar de Power Slap 24, celebrado en Las Vegas, después de noquear a Ayjay ‘Static’ Hintz durante el primer asalto. El enfrentamiento de peso medio terminó con un solo golpe, con el que Muniz consiguió imponerse a su rival y cerrar la función.

El combate entre Muniz y Hintz encabezó una cartelera de ocho enfrentamientos, en la que cinco terminaron por nocaut durante el primer round, mientras que los otros tres se resolvieron mediante la decisión de los jueces.

La jornada también dejó victorias de Christapher Thomas, Darius Mata-Varona, Pono Pau y William Shockey antes de que se completara el número de asaltos, además de los triunfos por decisión de Jorge Uribe, Hollyhood Haley J y Azael Rodríguez.

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Los nocauts que marcaron la cartelera de Power Slap 24

Además del triunfo de Muniz, otros cuatro enfrentamientos finalizaron durante el primer asalto. En la división de peso completo, Pono ‘Da Hawaiian Assassin’ Pau derrotó a Nathan ‘C4’ Klingensmith por nocaut técnico. En esa misma categoría, Darius ‘The Destroyer’ Mata-Varona consiguió la victoria ante Nate ‘The Buffalo Soldier’ Burnard, aunque en su caso el resultado llegó por nocaut.

William Shockey también resolvió su enfrentamiento en el primer round al imponerse por nocaut técnico a Ace ‘O’ Spadez’ Samples, dentro de la categoría de peso ligero.

Por su parte, Christapher ‘KO Chris’ Thomas derrotó a Stunt Marshall mediante un nocaut en el primer asalto de su combate de peso medio.

Jorge Uribe, Azael Rodríguez y Hollyhood Haley J ganan por decisión

Los otros tres enfrentamientos de la función llegaron a las tarjetas de los jueces, con victorias por decisión unánime. En peso semicompleto, Jorge Uribe superó a Mirza Berhamovic después de recibir puntuaciones de 30-24 por parte de los tres jueces.

Dentro de la división de peso welter, Azael Rodríguez consiguió el triunfo sobre Waylon Frost. Las tarjetas registraron dos puntuaciones de 30-26 y una de 29-27 a favor de Rodríguez.

En la categoría femenil de peso mosca, Hollyhood Haley J se impuso a Gema por decisión unánime, con puntuaciones de 29-27 en las tres tarjetas. De esta manera, Power Slap 24 concluyó con cinco enfrentamientos definidos por nocaut o nocaut técnico y tres por decisión unánime, con Emanuel Muniz como protagonista del evento estelar tras su victoria sobre Ayjay Hintz en el primer asalto.