¿Quién es La Máscara? ¿De qué trata este reality show y cuántos personajes habrá en 2026?

La octava temporada de este reality show reunirá a 18 nuevos personajes y tendrá una incorporación sorpresa

¿De qué trata Quién es La Máscara? | @quieneslmascara

¿Quién es La Máscara? regresa a la televisión mexicana con su octava temporada, una edición que volverá a reunir a celebridades bajo personajes que ocultan su identidad. El programa se estrenará el domingo 11 de octubre de 2026 y mantendrá el formato de pistas, actuaciones musicales y eliminaciones.

Omar Chaparro continuará como conductor, mientras que Marisol González estará a cargo del backstage. El panel de investigadores estará integrado por Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann, quien se incorpora al equipo para esta edición.

La competencia tendrá 10 programas y presentará celebridades procedentes de áreas como televisión, comedia, plataformas digitales y series. Cada participante deberá mantener en secreto su identidad mientras ofrece pistas que permitan tanto a los investigadores como al público intentar descubrir quién está debajo del disfraz.

¿Cuántos personajes habrá en Quién es la Máscara 2026? El productor destapó la noticia

La temporada 2026 contará con 18 personajes, según confirmó Miguel Ángel Fox, productor del programa, en entrevista con Televisa Espectáculos. Sin embargo, el número podría modificarse durante el desarrollo de la competencia debido a una de las novedades preparadas para esta edición.

Fox adelantó que alrededor del programa seis o siete aparecerá una “wild card”, un personaje sorpresa que se incorporará a la dinámica. El productor no dio detalles sobre su identidad ni sobre la forma en la que entrará a la competencia.

Entre los personajes que ya fueron anunciados se encuentran Rey Slash, Ana Conda, Beto Batazo, Caco Mixtle, El Paisa, Patito Feo, Dr. Kaboom, La Patrona, Roseta Palomares, Fifí Ñera, Alex Loro, Atrapasueños, Gárgola, Carmela Tarantela y Tiburcio. Las identidades de las celebridades detrás de cada uno se mantendrán reservadas hasta sus respectivas eliminaciones.

El productor también explicó que la selección de participantes busca incluir perfiles de distintos sectores del entretenimiento. Habrá figuras relacionadas con telenovelas, comedia, contenidos digitales y series, aunque sus nombres no se conocerán antes de que sean desenmascarados.

¿De qué trata Quién es La Máscara y cuándo se transmite?

¿Quién es La Máscara? es un programa en el que celebridades aparecen sobre el escenario ocultas dentro de personajes y disfraces. Cada concursante ofrece una serie de pistas relacionadas con su trayectoria o vida personal y después presenta un número musical. El objetivo es impedir que los investigadores descubran quién se encuentra detrás de la máscara.

La competencia se desarrolla por rondas. De acuerdo con la explicación oficial para 2026, los personajes competirán en grupos de tres. Uno avanzará con el respaldo de los investigadores y otro podrá continuar gracias al voto del público presente en el foro. El concursante que no consiga salvarse deberá revelar su identidad.

Esta edición tendrá a Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann como investigadores. Ellos analizarán las pistas, la voz, los movimientos y otros elementos de cada presentación para formular sus apuestas. Omar Chaparro regresará al frente del programa.

La nueva temporada se estrena el domingo 11 de octubre de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. La producción anunció un total de 10 emisiones, programadas para los domingos.

¿Dónde ver en vivo Quién es La Máscara? Canales de TV y streaming

En México, ¿Quién es La Máscara? 2026 podrá seguirse por televisión abierta a través de Las Estrellas. El estreno está programado para el domingo 11 de octubre a las 20:30 horas, de acuerdo con la información más reciente publicada por el sitio oficial del programa.

Para quienes prefieran seguir el programa por internet, la promoción oficial de la temporada también contempla ViX como opción de streaming. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de Univision, donde el estreno está anunciado para las 20:00 horas del Este y 19:00 horas del Centro. De esta forma, la octava temporada comenzará con 18 personajes, una incorporación sorpresa prevista para una etapa posterior y cuatro investigadores encargados de buscar las identidades ocultas. El público también tendrá participación en las decisiones que determinen quién continúa y quién deberá quitarse la máscara.