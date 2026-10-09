Llega ‘Madre Siniestra’, la nueva película del arquitecto del horror moderno; ¿dónde ver en México?

La película protagonizada por Jessica Chastain mezcla terror paranormal y drama familiar bajo la producción de James Wan

Jessica Chastain protagoniza un terror dentro del hogar. Foto: universalpictures

Llegó octubre y con ello la época de “sustos” en la pantalla grande. El terror vuelve a instalarse dentro del hogar con ‘Madre Siniestra (Other Mommy)’, una película que coloca a Jessica Chastain frente a una amenaza que adopta una apariencia demasiado familiar.

La cinta combina terror y thriller psicológico a partir de una familia fracturada y una niña que comienza a relacionarse con una presencia paranormal que aparece desde su habitación.

La producción reúne varios nombres ligados al género. Rob Savage, responsable de ‘Host’ y ‘Boogeyman: Tu miedo es real’, dirige la adaptación de la novela ‘Incidents Around the House’, de Josh Malerman, autor también de ‘Bird Box’. El guion fue escrito por Nathan Elston y el reparto incluye a Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen.

¿De qué trata “Madre Siniestra”, el nuevo thriller con Jessica Chastain?

La historia tiene como protagonista a Bela, una niña de ocho años que vive en un hogar marcado por los conflictos entre sus padres. En medio de esa tensión familiar, la pequeña comienza a notar una presencia extraña dentro de su habitación específicamente en el clóset.

La situación se vuelve más inquietante cuando la entidad adopta la apariencia de Ursula, la madre de Bela, interpretada por Jessica Chastain, e intenta acercarse a la niña con una perturbadora pregunta: “¿Puedo entrar en tu corazón?”. A partir de ese momento, las apariciones aumentan y la amenaza comienza a extenderse hacia el resto de la familia.

Conforme avanza la historia, la casa deja de representar un espacio seguro para Bela, quien debe distinguir entre los problemas reales de su familia y una presencia sobrenatural que utiliza un rostro conocido para ganarse su confianza. La película combina así el terror paranormal con la tensión psicológica.

Además del elemento sobrenatural, Madre Siniestra explora la vulnerabilidad infantil, el deterioro de los vínculos familiares y el temor de perder la seguridad dentro del propio hogar, elementos que convierten la relación entre madre e hija en una pieza central de la trama.

Jessica Chastain interpreta tanto a Ursula, la madre de Bela, como a la manifestación de la entidad conocida como ‘Madre Siniestra’, mientras que Arabella Olivia Clark da vida a Bela y Jay Duplass interpreta a Russ su padre. El reparto se completa con Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen.

¿Quién es el productor y por qué está considerado entre los más influyentes del género del terror?

El productor detrás de Madre Siniestra es James Wan, uno de los nombres que más han influido en el cine de terror comercial durante la última década. Su trayectoria está vinculada con el nacimiento o desarrollo de franquicias como Saw, El Conjuro y La noche del demonio.

Wan alcanzó notoriedad internacional después de dirigir Saw en 2004, película que dio origen a una extensa franquicia. Posteriormente, desarrolló Insidious y dirigió El Conjuro, cinta que terminó funcionando como punto de partida para un universo de films relacionados con Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormales.

Su influencia no se limita a la dirección. A través de Atomic Monster, Wan ha participado como productor en numerosos proyectos de terror y suspenso, una faceta que continuó después de la integración de su compañía con Blumhouse.

En Madre Siniestra, su papel es precisamente el de productor, mientras que Rob Savage ocupa la dirección. Universal Pictures presenta el proyecto como una producción de Blumhouse Atomic Monster y destaca a Wan como uno de los responsables detrás de las franquicias Saw, Insidious y The Conjuring.

¿Dónde ver ‘Madre Siniestra” en México y desde cuándo?

Madre Siniestra se encuentra disponible en salas de cine de México desde el 8 de octubre de 2026. Universal Pictures México confirmó esa fecha como el lanzamiento nacional de la película.

Por ahora, el estreno confirmado corresponde a salas cinematográficas. No existe fecha anunciada para su llegada a alguna plataforma de streaming en México, por lo que habrá que esperar información posterior sobre su lanzamiento digital.

La duración se sitúa alrededor de una hora y media: distintas carteleras la registran entre 91 y 94 minutos, dependiendo de la ficha consultada.

¿Qué hay en las escenas post-créditos?

Quienes piensen quedarse hasta que termine por completo la proyección deben saber que Madre Siniestra no tiene una escena post-créditos tradicional destinada a presentar una secuela o ampliar la historia después de los créditos.

Esto significa que la trama concluye antes de que comience el bloque final de créditos, por lo que no hay una revelación adicional indispensable para comprender el desenlace ni una secuencia que adelante directamente una segunda película.

Los créditos sí tienen un elemento ligado al tono del cierre: aparece la canción ‘The Great Pretender‘, cuya utilización refuerza algunas de las ideas que atraviesan la historia sobre las apariencias, las relaciones familiares y aquello que se oculta detrás de una imagen aparentemente normal.