Exatlón México 2026: ¿Quién ganó el Duelo de los Enigmas este 10 de marzo?

Los azules vuelven a conseguir una victoria doble, con los enigmas y la medalla transferible. Los rojos no sacan ventaja tras haber salvado a un elemento el pasado domingo

El equipo azul se recupera a pesar de su pérdida del fin de semana | @ExatlonMx

El Duelo de los Enigmas de Exatlón México 2026 se vivió con gran intensidad este 10 de marzo, donde los equipos rojo y azul se enfrentaron en una prueba que puso a prueba tanto su fuerza física como su agudeza mental. Este episodio no solo representó una lucha deportiva, sino que también marcó un punto decisivo en la competencia, alterando el balance de fuerzas entre ambos equipos.

Resumen, resultado y quién ganó el Duelo de los Enigmas este 10 de marzo

El equipo azul se coronó como el ganador del Duelo de los Enigmas tras un ajustado 8-7 frente al equipo rojo. En una competencia llena de tensión, los miembros del equipo azul demostraron una gran concentración y estrategia para asegurar su victoria. Este resultado reafirma el sólido rendimiento de los azules en esta etapa de la competencia, mientras que los rojos deberán reflexionar sobre sus próximos pasos si quieren recuperar la ventaja.

Medalla transferible femenil: Katia Gallegos se destaca

En el mismo episodio, también se disputó la medalla transferible en la rama femenil, en la que Katia Gallegos brilló al registrar el mejor tiempo de la jornada. Con un impresionante tiempo de 2:18:96, Gallegos superó a Evelyn, del equipo rojo, quien había logrado un tiempo previo de 2:27:69. Este triunfo no solo le otorga a Gallegos una medalla importante, sino que también refuerza la moral de su equipo, que se mantiene en constante lucha por la supremacía en Exatlón México.

¿Quién fue el último atleta eliminado y de qué equipo era?

La competencia en Exatlón México se ha vuelto cada vez más reñida, y como parte de su dinámica, las eliminaciones continúan dejando huella en ambos equipos. El último atleta eliminado en la fecha del 8 de marzo fue Natali Brito, del equipo azul. Su salida ha sido un golpe para los azules, quienes deberán ajustarse a esta nueva situación mientras continúan su camino en la temporada.

Horarios de Exatlón México y dónde ver en vivo: TV y streaming

Exatlón México 2026 se transmite en televisión abierta por Azteca Uno, comenzando a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Además, aquellos que prefieren ver el programa en línea podrán acceder a través de las plataformas digitales y el sitio web oficial de la televisora, lo que garantiza que nadie se pierda de la acción, sin importar dónde se encuentren.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas?

El Duelo de los Enigmas es una de las pruebas más esperadas de Exatlón México, ya que no solo pone a prueba la resistencia física de los competidores, sino también sus habilidades mentales. En este desafío, los equipos deben superar tanto circuitos físicos como retos de lógica, memoria y resolución de acertijos. Además del triunfo deportivo, el equipo ganador obtiene recompensas y beneficios ocultos que pueden influir en su rendimiento en las semanas posteriores.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: Lista completa

Con la llegada de la semana 24 de esta novena temporada, las eliminaciones en Exatlón México continúan sumando nombres a la lista de despedidas. A continuación, un resumen de los eliminados hasta el 8 de marzo:

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

Karen Núñez (Equipo Azul)

Alex Sotelo (Equipo Azul)

Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

Andrea Álvarez (Equipo Azul)

Antonio Flores (Equipo Azul)

Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

Michell Tanori (Equipo Azul)

Luis Avilés (Equipo Rojo)

Vanessa López (Equipo Azul)

Mau Wow (Equipo Rojo)

Edna Carrillo (Equipo Rojo)

Heber (Equipo Rojo)

Thayli (Equipo Rojo)

Jair (Equipo Rojo)

Melisa (Equipo Rojo)

Adrián (Equipo Rojo)

José (Equipo Azul)

Emilio (Equipo Rojo)

Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

Ella Bucio (Equipo Rojo)

Alejandro Aguilar (Equipo Azul)

Natali Brito (Equipo Azul)

Con las eliminaciones avanzando, los equipos se preparan para los próximos desafíos y enfrentamientos que definirán el camino hacia la gran final de Exatlón México 2026.

