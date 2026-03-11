La UEFA Conference League en vivo por Claro Sports: calendario de transmisiones de los octavos de final

No te pierdas todas las emociones de los partidos de ida, en la que los equipos intentarán sacar ventaja pensando en la siguiente ronda

Llegó la hora de la verdad. La Conference League 2026 arranca su etapa de octavos de final en lo que promete ser una ronda por demás emocionante, con enfrentamientos de alto nivel y pronóstico reservado en busca de un boleto a los cuartos de final del torneo europeo.

Serpa este jueves 12 de marzo, cuando los equipos salten a la cancha para darle vida a los duelos de ida en cada uno de los diferentes frentes. La buena noticia es que los aficionados podrán disfrutar de los enfrentamientos a través de la multiplataforma de Claro Sports.

UEFA en vivo: ¿Dónde ver los partidos de octavos de final de la Conference League?

Los amantes del fútbol podrán disfrutar las mejores acciones de la Conference League a través de Claro Sports, donde tendremos toda la cobertura y cada uno de los detalles en esta fase tan importante del torneo, en la que ya es a matar o morir.

AZ Alkmaar vs Sparta Praga | 11:45 horas | Claro Sports

Rijeka vs Estrasburgo | 11:45 horas | Claro Sports

Sigma Olomouc vs Mainz 05 | 14:00 horas | Claro Sports

Fiorentina vs Raków | 14:00 horas | Claro Sports

Calendario de partidos de la UEFA Conference League, octavos de final

Este es el calendario completo de los partidos de ida de los octavos de final de la Conference League, que se llevarán a cabo este jueves 12 de marzo.

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 11:45 horas

Samsunspor vs Rayo Vallecano – 11:45 horas

AZ Alkmaar vs Sparta Praga – 11:45 horas | Claro Sports

Rijeka vs Estrasburgo – 11:45 horas | Claro Sports

Crystal Palace vs AEK Larnaca – 14:00 horas

Sigma Olomouc vs Mainz 05 – 14:00 horas | Claro Sports

Fiorentina vs Raków – 14:00 horas | Claro Sports

Celje vs AEK Atenas – 14:00 horas

¿Quiénes son los favoritos de los Playoffs en la Conference League, según la IA?

Según la inteligencia artificial, los equipos favoritos para llevarse el triunfo en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League son los siguientes:

AZ Alkmaar vs Sparta Praga | Favorito: Sparta Praga

Sparta Praga salta como favorito para derrotar a AZ Alkmaar incluso fuera de casa, con probabilidades más bajas de evitar la derrota o sacar un resultado positivo en el AFAS Stadion. Esto indica que Sparta Praga parte con una ligera ventaja en el marcador, ya sea con triunfo o empare como visitante.

Rijeka vs Estrasburgo | Favorito: Estrasburgo

Los pronósticos ponen al Estrasburgo con mayores probabilidades de ganar el partido contra Rijeka, aunque no es de manera muy amplia. Las apuestas colocan al equipo francés por delante en el mercado 1-2, con opciones claras de que se lleve el triunfo en Croacia.

Sigma Olomouc vs Mainz 05 | Favorito: Mainz 05

Mainz 05 es el favorito para llevarse el resultado ante Sigma Olomouc. Las probabilidades reflejan que Mainz 05 tiene menor cuota para la victoria que su rival, lo que implica que los mercados lo favorecen en este duelo de octavos.

Fiorentina vs Raków Częstochowa | Favorito: Fiorentina

Fiorentina aparece como favorito para ganar el partido de ida en casa contra Raków. El equipo italiano tiene mayores probabilidades de victoria, aunque las predicciones no descartan posibilidades para el cuadro polaco.

