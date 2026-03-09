¿Quién salió eliminada de Exatlón México 2026 este 8 de marzo?

Natali Brito fue eliminada este domingo 8 de marzo en Exatlón México 2026. Doris venció en duelo directo a Natali; Valery se salvó. Equipo Azul pierde una pieza clave

Este domingo 8 de marzo de 2026, en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México, se vivió un emocionante Duelo de Eliminación femenil que dejó a los fans al borde del asiento. Las atletas del equipo Azul en riesgo fueron Doris del Moral, Valery Carranza y Natali Brito, quienes compitieron en un circuito intenso por su permanencia en el reality show deportivo. Natali Brito, quien había regresado recientemente al programa para reemplazar a una lesionada, no pudo superar el desafío y resultó ser la eliminada de la noche, terminando así su participación en la competencia.

El duelo se intensificó hasta llegar a un enfrentamiento directo entre Doris del Moral y Natali Brito, ambas con una vida restante, donde Doris logró la victoria y aseguró su lugar en el equipo Azul. Valery Carranza también se salvó, demostrando resiliencia en los circuitos. Durante el evento, hubo momentos de tensión, como cuando Doris expresó su molestia hacia Evelyn Guijarro y Koke Guerrero, comentando “Todavía perdiste el tiempo“. Este episodio resaltó la competitividad feroz entre los equipos Rojo y Azul, con los Rojos dominando la semana y enviando a tres azules al duelo.

Antonio Rosique, el conductor del programa, despidió a Natali Brito con un mensaje inspirador: “No temas al final, teme dejar de crecer“, agradeciéndole su esfuerzo por el equipo Azul. Posteriormente, se realizó una transmisión en vivo con Natali para interactuar con los fans y responder preguntas sobre su salida. Los tweets y reacciones en redes sociales destacaron el apoyo de compañeros como Evelyn Guijarro, quien se “rifó” con los Azules, y las ocurrencias del equipo Rojo, como las del “Mono” Osuna. En general, fue un episodio emotivo con un enfoque en la resiliencia de las atletas.

Natali Brito es la eliminada de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

Natali Brito, una leyenda del equipo Azul, enfrentó su segundo duelo de eliminación en pocas semanas, pero esta vez no logró superarlo. El Duelo de Eliminación se llevó a cabo en un circuito desafiante, donde las tres atletas azules compitieron por vidas y medallas. Inicialmente empatadas, la competencia se volvió reñida, y Natali se quedó con una sola vida mientras Doris del Moral utilizó su medalla a favor para asegurar la victoria. Valery Carranza también avanzó, dejando a Natali como la despedida de la noche.

Los momentos clave incluyeron tensión entre participantes, con Doris expresando frustración hacia otros compañeros. Antonio Rosique destacó el esfuerzo de Natali, y la transmisión en vivo post-eliminación permitió a los fans conectar con ella. Este domingo subrayó la imprevisibilidad del show, donde regresos como el de Natali no garantizan permanencia.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

Hasta la fecha del 8 de marzo de 2026, Exatlón México ha visto numerosas eliminaciones, incluyendo lesiones y duelos intensos. La lista completa de eliminados, compilada de fuentes recientes, incluye a atletas de ambos equipos. Aquí va un resumen detallado:

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Karen Núñez (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Alex Sotelo (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

(Equipo Rojo, lesión) Andrea Álvarez (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Antonio Flores (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

(Equipo Azul, lesión) Michell Tanori (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Luis Avilés (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Vanessa López (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Mau Wow (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Edna Carrillo (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Heber (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Thayli (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Jair (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Melisa (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Adrián (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) José (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Emilio (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

(Equipo Azul, lesión) Ella Bucio (Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo)

(Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo) Alejandro Aguilar (Equipo Azul, eliminado recientemente)

(Equipo Azul, eliminado recientemente) Natali Brito (Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo)

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

A pesar de las numerosas bajas, los equipos Rojo y Azul aún cuentan con atletas resilientes que luchan por la victoria final. En el Equipo Rojo, los sobrevivientes incluyen a Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy, César Villaluz y Benjamín Saracho, quienes han demostrado fortaleza en los circuitos recientes.

Por su parte, el Equipo Azul mantiene a competidores clave como Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral y Valery Carranza, tras la reciente salida de Natali Brito. Estos atletas deberán adaptarse a las pérdidas para dominar las próximas batallas y avanzar hacia la final de la temporada.

