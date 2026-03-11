Los Angeles FC vs Alajuelense, en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Criterios de desempate de los octavos de final de la Concachampions

En la fase de eliminación directa del torneo existe un criterio claro para resolver cualquier empate después de los partidos de ida y vuelta. Si el marcador global termina igualado, el primer factor que se toma en cuenta es el número de goles anotados como visitante. Es decir, avanzará el equipo que haya marcado más tantos fuera de su estadio durante el tiempo reglamentario de la serie, por lo que en esta competencia todavía se mantiene vigente la regla del gol de visitante.

Si incluso con ese criterio no se logra romper la igualdad, la serie se extenderá a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos periodos de 15 minutos. En esta etapa ya no cuenta la ventaja de los goles fuera de casa y todo se define únicamente por lo que ocurra en el campo. Si al terminar el alargue el empate continúa, el pase a la siguiente ronda se decidirá desde el punto penal. Por eso, los equipos que juegan primero como visitantes suelen intentar marcar, ya que un gol fuera de casa puede terminar siendo clave cuando se defina la eliminatoria