Los Angeles FC vs Alajuelense, en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy
El Banc of California Stadium recibirá a 22 mil fanáticos para el primer encuentro entre Los Angeles FC frente a Alajuelense en la Concachampions
¿A qué hora juegan Los Angeles FC vs Alajuelense hoy 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup?
Los Angeles FC y LD Alajuelense se medirán este martes 10 de marzo en el Banc of California Stadium, escenario del duelo de ida dentro de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El compromiso arrancará a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México y Centroamérica, mientras que en la costa Este de Estados Unidos comenzará a las 23:00 horas, en un choque clave que pondrá en juego una parte importante de la eliminatoria.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
Si quieres seguir todo lo que pase en este partido, en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto, donde podrás enterarte en tiempo real de cada jugada y de los momentos más importantes del encuentro. Ahí también encontrarás los detalles más relevantes alrededor del partido para que no te pierdas nada de lo que suceda durante el compromiso.
Sobre la transmisión, en México el partido se podrá ver por Fox One. En Centroamérica estará disponible a través de ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos los aficionados podrán seguir el encuentro por Fox Sports y TUDN, señales que llevarán toda la emoción de este duelo a la pantalla.
Criterios de desempate de los octavos de final de la Concachampions
En la fase de eliminación directa del torneo existe un criterio claro para resolver cualquier empate después de los partidos de ida y vuelta. Si el marcador global termina igualado, el primer factor que se toma en cuenta es el número de goles anotados como visitante. Es decir, avanzará el equipo que haya marcado más tantos fuera de su estadio durante el tiempo reglamentario de la serie, por lo que en esta competencia todavía se mantiene vigente la regla del gol de visitante.
Si incluso con ese criterio no se logra romper la igualdad, la serie se extenderá a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos periodos de 15 minutos. En esta etapa ya no cuenta la ventaja de los goles fuera de casa y todo se define únicamente por lo que ocurra en el campo. Si al terminar el alargue el empate continúa, el pase a la siguiente ronda se decidirá desde el punto penal. Por eso, los equipos que juegan primero como visitantes suelen intentar marcar, ya que un gol fuera de casa puede terminar siendo clave cuando se defina la eliminatoria