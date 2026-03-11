Nicolás Larcamón no cae en excesos de confianza tras la victoria ante Rayados

El técnico de Cruz Azul destaca la victoria en la ida, pero mantiene la cautela para la vuelta. Asegura que la serie está abierta

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se mostró prudente tras el triunfo 3-2 sobre Rayados de Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions. A pesar de llevarse la victoria, Larcamón señaló que la serie aún está abierta y que el equipo debe mantener el enfoque para el partido de vuelta.

“La serie está abierta, somos conscientes de que la serie está abierta”, dijo Larcamón. El estratega argentino explicó que, a pesar de la ventaja obtenida, el equipo no puede relajarse y deberá entrar al partido de vuelta con la intención de no solo defender la diferencia, sino también de hacerse fuertes en su propio estadio. “El otro martes saltaremos a la cancha con la determinación de no solamente defender la diferencia, sino hacernos muy fuertes en la que hoy es nuestra casa”, añadió.

A pesar de las dificultades, el técnico argentino prefirió enfocarse en lo positivo del partido. “Me quedo mucho más con lo positivo de haber ganado el partido, que con quizás en solamente haber anotado un gol en el tiempo que ellos no tuvieron un arquero nominal”, comentó el técnico, refiriéndose a la situación en la que Monterrey jugó los últimos minutos sin su arquero titular, tras la expulsión de Mele.

Además, Larcamón agradeció tanto a su plantel como a la Directiva encabezada por Iván Alonso por el respaldo que han mostrado a lo largo del torneo. Cruz Azul ha mantenido un buen momento, con 12 partidos sin perder entre Liga MX y Concachampions, lo que resalta la estabilidad del equipo. “Hay una buena sinergia entre Dirección Deportiva y Dirección Técnica que nos hace fuertes a la hora de tomar decisiones”, explicó Larcamón, reconociendo el respaldo que ha recibido de la directiva, a pesar de las críticas que surgieron por decisiones tomadas en el receso.

El entrenador de Cruz Azul destacó la importancia de la unidad y la confianza mutua dentro del club, lo cual ha sido clave para lograr buenos resultados. “Hubo un respaldo de la Directiva a la hora de coordinar, estamos muy juntos y muy convencidos de a dónde vamos“, dijo Larcamón, mostrando su compromiso con el proyecto y su confianza en el grupo.

Con la vista puesta en el próximo reto, Larcamón ya piensa en el duelo contra Pumas de la UNAM en la Liga MX. El técnico reconoció que el descanso y la recuperación de los jugadores serán claves para afrontar este importante partido. “Va a ser importante recuperar en estas horas a los jugadores que quizás hoy tuvieron un esfuerzo importante en una cancha donde la humedad juega su papel“, comentó, refiriéndose a las condiciones del partido contra Monterrey.

Larcamón también destacó que el equipo tendrá un día más de descanso antes del partido contra Pumas, lo que le permitirá preparar al equipo de la mejor manera. “Yo confío que el rendimiento del equipo el día sábado va a estar a la altura de lo que un partido como ese se refiere y requiere“, concluyó, dejando claro que su enfoque está en mantener el nivel de rendimiento para lo que sigue en la liga.

TE PUEDE INTERESAR: