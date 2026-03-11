Álvaro Fidalgo en vivo: ¿Quién transmite el partido del mexicano en la Europa League 2026?

El Betis de Fidalgo sigue vivo en la Europa League | Foto: Cristina Quicler / AFP

El Real Betis de Álvaro Fidalgo tiene ante sí una oportunidad clave en la ida de los octavos de final frente al Panathinaikos, en un duelo que podría marcar la pauta de la serie y que podrás disfrutar en Claro Sports.. El futbolista naturalizado mexicano podría tener participación gracias a la confianza que le ha otorgado Manuel Pellegrini, quien ha mostrado disposición a rotar y aprovechar la profundidad de su plantilla. Los béticos llegan con la intención de imponer su estilo y buscar una ventaja temprana en Atenas, conscientes de que un buen resultado en el primer partido puede ser determinante.

El Panathinaikos llega en un gran momento de forma, invicto en sus siete partidos con cuatro victorias y tres empate. Su último compromiso, un contundente 4-1 sobre Levadiakos el 8 de marzo, reafirma su poder ofensivo y su equilibrio defensivo. En la Europa League, los griegos son un rival difícil, sobre todo por la experiencia de Rafa Benítez en el banquillo.

El Real Betis llega con la intención de recomponerse tras la derrota 2-0 ante Getafe, que cortó una racha de cuatro partidos sin perder y dejó expuestas algunas vulnerabilidades defensivas. Pese a las bajas de, Isco, Giovanni Lo Celso y Sofiane Amrabat, quien estaría en duda; el conjunto sevillano confía en la capacidad ofensiva de Juan ‘Cucho’ Hernández y en la creatividad de Álvaro Fidalgo, quien aparece como una opción como titular o un revulsivo de lujo desde el banquillo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Álvaro Fidalgo y el Betis en la Europa League 2026?

El Real Betis se enfrentará al Panathinaikos este miércoles 11 de marzo en el imponente Complejo Olímpico de Deportes de Atenas, un estadio con capacidad para más de 75 mil espectadores, que podría convertirse en un verdadero bastión para el conjunto griego en la ida de los octavos de final de la Europa League.

México (CDMX): 11:45 horas

11:45 horas Centroamérica : 11:45 horas

: 11:45 horas Estados Unidos : 13:45 horas (ET) / 10:45 horas (PT)

: 13:45 horas (ET) / 10:45 horas (PT) Colombia : 12:45 horas

: 12:45 horas Argentina: 14:45 horas

¿Quién transmite la ida de los octavos de final de la Europa League 2026? Canales de TV y online

No te pierdas el Panathinaikos vs Real Betis, que podrás seguir en vivo y online a través de la multiplataforma de Claro Sports. Nuestros expertos te acompañarán durante todo el encuentro, ofreciéndote análisis, estadísticas y comentarios mientras se desarrolla la acción en la cancha. Disfruta con nosotros el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

Gracias a Claro Sports podrás disfrutarlo en México y en los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón. Una gran oportunidad para vivir la intensidad de este partido desde cualquier lugar, con toda la información que necesitas para no perderte ningún detalle.

¿Será titular Álvaro Fidalgo en el Panathinaikos vs Betis? Alineaciones probables

El Panathinaikos de Rafa Benítez suele jugar con un 3-4-2-1, un esquema que le da bastante libertad para atacar mientras mantiene cierta solidez atrás. Benítez, con toda su experiencia, podría hacer ajustes según cómo se plantee el partido, especialmente frente a un equipo como el Betis. La clave estará en que sus carrileros y mediapuntas encuentren los espacios correctos entre líneas, mientras la defensa se mantiene organizada para no dejar huecos.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini mantiene un 4-3-3 clásico, pero sus jugadores cambian posiciones y movimientos durante el juego, lo que le da mucha versatilidad. Un detalle importante será quién acompaña en el mediocampo: Álvaro Fidalgo ha tenido participación constante, pero todavía pelea el puesto con Deossa, y esa decisión podría cambiar cómo el equipo controla el ritmo y las transiciones. La coordinación de Pellegrini entre defensa y ataque será clave para encontrar los espacios en un Panathinaikos que no se quedará atrás.

Panathinaikos : Alban Lafont, Georgios Katris, Tin Jedvaj, Davide Calabria, Adam Čerin, Sotiris Kontouris, Renato Sanches, Georgios Kyriakopoulos, Vicente Taborda, Anass Zaroury, Andrews Tetteh.

: Alban Lafont, Georgios Katris, Tin Jedvaj, Davide Calabria, Adam Čerin, Sotiris Kontouris, Renato Sanches, Georgios Kyriakopoulos, Vicente Taborda, Anass Zaroury, Andrews Tetteh. Real Betis: Álvaro Vallés, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez, Pablo Fornals, Marc Roca, Nelson Deossa / Álvaro Fidalgo, Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli.

