¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 9 de marzo?

Exatlón México vivió una nueva disputa por la Villa 360, en un enfrentamiento que se definió por detalles y mantuvo la tensión hasta los últimos circuitos. La competencia llegó en un momento importante para el Equipo Azul, que buscaba reaccionar tras la salida de Natali Brito el domingo pasado, una baja que modificó la dinámica del equipo y aumentó la presión por obtener una victoria.

La Villa 360 se ha consolidado como uno de los premios más importantes dentro del reality show. El equipo que la conquista obtiene mejores condiciones de descanso y recuperación para los siguientes desafíos, pero también gana impulso anímico en la lucha por mantenerse como candidato al título de la temporada.

¿Quién ganó La Villa 360 este martes y cuál es el premio? Resumen y resultado

El equipo Azul regresa a la Villa 360 después de protagonizar una tremenda lucha para disfrutar de las comodidades que brindan las instalaciones y recargar fuerzas para lo que viene en el resto de la semana.

Jazmín y Benyamin se enfrentaron a Evelyn y Ernesto en el último de los duelos para definir al ganador de la Villa. Rojos y Azules llegaban empatados 7-7, por lo que no había espacio para los errores, siendo Evelyn y Ernesto, quienes ganaron el punto definitivo (7-8) para quedarse con los beneficios, tras una batalla llena de intensidad y fortaleza.

¡Felicidades Equipo Azul! 😎👊 Regresan a la Villa 360 para disfrutar cómodamente de las instalaciones y salir contra todo en las batallas. 🔵👏 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico 💚 Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM, por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/Cxq5EoQgeB — Exatlón México (@ExatlonMx) March 10, 2026

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México se emite a través de la señal de Azteca Uno, canal que transmite el reality show a nivel nacional. La programación habitual del programa inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro del país, aunque el horario puede variar dependiendo de ajustes en la parrilla de programación de la televisora.

El capítulo también puede seguirse en vivo por internet mediante la plataforma digital y la aplicación oficial de TV Azteca, donde los usuarios tienen acceso a la señal en línea durante la transmisión del episodio.

