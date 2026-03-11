Nicolás Sánchez, tras la derrota ante Cruz Azul: “Estamos vivos y vamos a luchar por la clasificación”

Rayados está obligado a ganar por dos goles en el duelo de vuelta ante Cruz Azul para avanzar a los cuartos de final

Rayados de Monterrey sufrió una dura derrota por 3-2 ante Cruz Azul en el primer encuentro de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Gigante de Acero. A pesar del resultado adverso, el técnico Nicolás Sánchez se mostró confiado en que su equipo tiene lo necesario para revertir la serie en el partido de vuelta en la Ciudad de México.

“Bueno, después de perder, las sensaciones generalmente no son buenas. Pero hay derrotas y derrotas, y tampoco me gusta andar siempre hablando de derrotas dignas. Me parece que un equipo no puede cambiar de un día para otro. Hoy se notó un gran cambio positivo para mí; dimos un paso enorme hacia adelante en cuanto a competitividad… Estamos vivos, y vamos a luchar por la clasificación”, aseguró el estratega en conferencia de prensa.

Uno de los momentos clave del encuentro fue la expulsión de su portero, Santiago Mele, quien recibió una tarjeta roja por acumulación de tarjetas preventivas tras cometer un penal en la segunda parte. Sánchez defendió al guardameta y destacó que no lo responsabiliza por la derrota.

“En cuanto a la situación de Santi, el paso al frente que yo le pedí a los chicos en cada zona, él lo está aportando muchísimo. Hoy le pasó este accidente, pero para nada lo hago cargo de esta situación. Jugamos poco más de 20 minutos con un hombre menos y sin arquero, con un jugador de cancha dando la cara y el resto haciendo un esfuerzo enorme de jugar sin alguien con experiencia en el arco. El esfuerzo nos dejó con vida ante un gran rival y vamos a ir en búsqueda de la clasificación”, indicó el técnico.

Sobre el aspecto mental, Sánchez subrayó que lo más importante es seguir creciendo como equipo. “Cada momento que pasamos con los chicos, dentro y fuera del campo, tratamos de darle contenido con videos, charlas y generarles confianza”, expresó. También destacó la actitud de los jugadores, a pesar de la derrota. “Lo que vi hoy me llenó porque ayer fue apenas el entrenamiento número seis con tres partidos encima“, añadió Sánchez, quien está convencido de que su equipo está en el camino correcto, a pesar de los obstáculos enfrentados.

El entrenador recalcó que el equipo no debe depender de un solo jugador, en referencia a la ausencia de Sergio Canales, considerado la piedra angular del proyecto. “Hoy no pudimos contar con él y esperemos tenerlo pronto, pero mientras tanto el equipo dio la cara. Es una muy buena señal no tener que depender de un solo jugador“, afirmó Sánchez, quien recalcó que la respuesta del equipo le dio confianza, pese al resultado negativo.

En cuanto al panorama general, el técnico dejó en claro que la lucha por entrar a la Liguilla de la Liga MX y la clasificación en la Concachampions sigue viva. “Falta mucho y tenemos claro que no podemos dejar escapar puntos“, comentó, añadiendo que, aunque el “pie afuera” en la Copa Concacaf es una percepción externa, se siente optimista de que Rayados tiene lo necesario para superar esta adversidad. “Me apoyo en lo que se mostró hoy para ir primero a Juárez, recuperar muchachos y luego ver con quiénes vamos a la vuelta“, concluyó el entrenador, subrayando la importancia de seguir adelante con la mentalidad correcta.

