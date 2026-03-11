¿Malagón se une a la lista? Futbolistas mexicanos que se quedaron sin Mundial por lesión

El portero del América tendría una rotura del tendón de Aquiles que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo 2026

La selección mexicana ha sufrido en su historia casos de futbolistas que se perdieron Mundiales por lesión, y la posible rotura del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón podría sumarse a esa lista si se confirma el diagnóstico tras la lesión que sufrió en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup entre Philadelphia Union y América.

En esa jugada, el portero mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego tras una caída sin contacto que encendió las alarmas sobre la gravedad de su lesión. Aunque aún se esperan estudios médicos definitivos, los primeros reportes apuntan a una rotura del tendón de Aquiles que requeriría cirugía y varios meses de recuperación, lo que lo dejaría fuera del Mundial 2026.

A lo largo de la historia, varios jugadores mexicanos han visto truncado su sueño mundialista por lesiones en momentos clave de su carrera. A continuación, un recuento de quienes no pudieron asistir a una Copa del Mundo por lesión:

Carlos Lara (Chile 1962): Fue uno de los primeros grandes nombres de la historia de las selecciones mexicanas que sufrió una baja significativa a pocos días del Mundial. El delantero argentino naturalizado mexicano era un pilar para el equipo dirigido por Ignacio Trelles, y se perfilaba como una de las figuras clave para la Copa del Mundo de Chile 1962. Sin embargo, Lara sufrió un golpe en el tobillo durante los entrenamientos previos al torneo, lo que lo dejó fuera de la lista definitiva.

Alberto Onofre (México 1970): Fue considerado una de las grandes promesas para el Mundial de 1970. El mediocampista ofensivo, conocido por su visión de juego y capacidad para asistir a los delanteros, era una pieza fundamental en el esquema de la selección mexicana. A solo días de arrancar el torneo, sufrió una fractura de tibia y peroné durante un entrenamiento, lo que lo dejó fuera del equipo.

David Patiño (Estados Unidos 1994): Fue parte regular del proceso de eliminatorias, pero una lesión en la rodilla lo dejó fuera de la lista definitiva.

Francisco 'Abuelo' Cruz (Estados Unidos 1994): Responsable de la clasificación mundialista, sufrió una lesión de ligamento cruzado en la pierna izquierda antes del torneo y no pudo participar.

Claudio Suárez (Corea/Japón 2002): Fractura de peroné semanas antes de la Copa; aunque logró recuperarse parcialmente, el técnico Javier Aguirre decidió no incluirlo.

Miguel Sabah (Sudáfrica 2010): Era pieza importante del equipo, pero una rotura parcial del tendón del recto femoral en entrenamiento lo dejó fuera.

Luis Montes (Brasil 2014): Sufrió fractura de tibia y peroné en un amistoso previo al Mundial, lo que le impidió disputar la fase final.

Juan Carlos Medina (Brasil 2014): Lesión de tobillo durante la concentración lo obligó a salir de la lista de 23 jugadores.

Víctor Guzmán (Rusia 2018): Antes de debutar con el Tri en amistoso, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, quedando fuera de la competencia.

Néstor Araujo (Rusia 2018): Se fracturó la rodilla izquierda en un amistoso de preparación y no pudo integrarse al plantel mundialista.

Se fracturó la rodilla izquierda en un amistoso de preparación y no pudo integrarse al plantel mundialista. Jesús ‘Tecatito’ Corona (Qatar 2022): La ausencia de Corona en el Mundial de Qatar 2022 fue una de las más dolorosas. El extremo del Sevilla formaba parte de uno de los tridentes ofensivos más prometedores junto a Raúl Jiménez e Hirving Lozano, y su participación en la Copa del Mundo era esperada con gran ilusión. Sin embargo, su sueño se desvaneció cuando sufrió una fractura de peroné y un daño en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo durante un partido con su club, lo que lo dejó fuera de la competencia.

Si se confirma el diagnóstico de Malagón como rotura de tendón de Aquiles tras su salida del duelo frente a Philadelphia Union, el arquero se sumaría a este grupo de futbolistas mexicanos que perdieron la oportunidad de disputar un Mundial por lesión. La selección mexicana, junto con su club, esperará los resultados médicos para confirmar su situación final respecto al Mundial 2026.

