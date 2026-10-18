¿Qué personaje podría ser eliminado de Quién es la Máscara 2026, hoy 18 de octubre?

Omar Chaparro conduce la octava temporada, mientras cuatro investigadores deben descifrar las identidades de dieciocho nuevos personajes

¿Quién será el eliminado en La Máscara? | @eslamascara

La segunda gala de ¿Quién es la Máscara? 2026 llega este domingo 18 de octubre con seis personajes que buscarán conservar su identidad oculta. Después de un estreno marcado por la primera eliminación de la temporada, el reality de TelevisaUnivision regresa con nuevos enfrentamientos musicales, pistas sobre las celebridades participantes y decisiones que estarán en manos del público y los investigadores.

La eliminación de Gárgola, personaje detrás del cual se encontraba el actor René Casados, marcó el inicio de la octava temporada. Sin embargo, la primera emisión también dejó un precedente: Slash evitó ser eliminado gracias al botón de salvación que activó Juanpa Zurita. Con 17 personajes todavía en competencia, la expectativa para este domingo se concentra en descubrir quién tendrá que revelar su identidad y si otro rescate modificará el resultado.

Este personaje podría ser eliminado hoy 18 de octubre de ¿Quién es la Máscara? 2026

La dinámica establece que cada programa reúne a seis personajes distribuidos en dos grupos de tres participantes. Después de sus presentaciones musicales y las pistas sobre sus identidades, los investigadores eligen a uno para continuar en la competencia, mientras que el público presente en el foro salva a otro. El personaje que no obtenga el respaldo suficiente tendrá que quitarse la máscara y revelar qué famoso se encuentra detrás del disfraz.

En circunstancias normales, dos personajes son eliminados durante cada emisión, pero los investigadores cuentan con un recurso que puede cambiar las decisiones: el botón Sálvame. Cada integrante del panel puede utilizarlo una vez durante la temporada para evitar que un concursante abandone el programa.

Slash fue el primer beneficiado por esta regla durante el estreno del pasado 11 de octubre. Juanpa Zurita decidió rescatarlo cuando estaba en riesgo de abandonar la competencia, por lo que el programa terminó con una sola eliminación. Anahí, Yuri y Mauricio Ochmann todavía conservan la posibilidad de utilizar sus respectivos botones, un factor que podría modificar nuevamente el número de desenmascarados.

Por lo tanto, este domingo 18 de octubre podrían quedar eliminados hasta dos personajes, aunque el resultado dependerá de las presentaciones, las votaciones y las decisiones de los investigadores. Hasta el momento, no hay elementos verificables para señalar a una máscara concreta como favorita para salir.

¿Quién es la Máscara? 2026: horario y dónde ver en vivo

El segundo programa de ¿Quién es la Máscara? 2026 se transmitirá hoy, domingo 18 de octubre, a las 20:30 horas (8:30 de la noche), tiempo del centro de México. Los espectadores podrán seguir las actuaciones, las pistas y las eliminaciones a través de Las Estrellas, por televisión abierta, además de la plataforma de streaming ViX.

Para seguir la transmisión por internet, los usuarios deberán entrar a ViX, iniciar sesión y buscar la señal de Las Estrellas en el apartado de televisión en vivo, según las condiciones de acceso de la plataforma. También será posible consultar episodios anteriores dentro del catálogo del reality. La temporada contará con diez emisiones, con Omar Chaparro al frente de la conducción y Marisol González en el backstage.

Los investigadores de esta edición son Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, quienes deberán interpretar las pistas y las actuaciones de los participantes para intentar descubrir sus identidades antes de cada eliminación.

¿Quién es la Máscara? 2026: todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La octava temporada comenzó con 18 personajes, de los cuales seis aparecieron durante la primera transmisión, el domingo 11 de octubre. Después de la eliminación de Gárgola, quedan 17 participantes en competencia, aunque doce todavía no han debutado en el escenario.

Estos son los personajes y su situación antes de la segunda gala:

Personajes que ya se presentaron y continúan en competencia

Alex Loro: salvado por los investigadores.

Carmela Tarantela: continúa en competencia.

Fifí Ñera: salvada por el público.

Patito Feo: continúa en competencia.

Slash: salvado por Juanpa Zurita mediante el botón Sálvame.

Personajes que todavía no se han presentado