Bruce Willis reaparece en redes sociales con emotivo mensaje de su esposa: “Sigue siendo una leyenda”

Emma Heming compartió una nueva fotografía del actor durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal

¿Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis y sus efectos? | emmahemingwillis

Bruce Willis volvió a aparecer en redes sociales después de varios meses con poca exposición pública. Emma Heming-Willis, esposa del actor, publicó una fotografía reciente del protagonista de “Duro de matar” y acompañó la imagen con un mensaje relacionado con su diagnóstico de demencia frontotemporal.

La publicación ocurrió durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, que se desarrolló del 28 de septiembre al 4 de octubre. Emma explicó que la experiencia de su esposo la llevó a involucrarse en la difusión de información sobre esta enfermedad y en las necesidades de las familias y cuidadores.

“No dejaré que su diagnóstico sea en vano”, escribió Emma Heming, quien también señaló que Bruce continúa construyendo su legado. El mensaje concluyó con una referencia directa a la trayectoria del intérprete: “Él es, y siempre será, una leyenda. Y estoy muy orgullosa de ser su esposa”.

Bruce Willis reaparece en redes sociales: “Sigue siendo una leyenda”

La nueva fotografía muestra a Bruce Willis con un sombrero negro y gafas de sol, en una de las recientes apariciones públicas compartidas por su familia. Emma Heming se ha convertido en una de las principales personas encargadas de comunicar actualizaciones sobre el estado del actor y de promover información sobre la demencia frontotemporal.

Willis, de 71 años, permanece alejado de la actividad pública desde que dejó la actuación. La familia también ha compartido otras imágenes durante los últimos meses, entre ellas una fotografía publicada por su hija Tallulah a finales de septiembre, en la que aparece junto a su padre.

¿Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis y sus efectos?

Bruce Willis recibió inicialmente un diagnóstico de afasia en 2022, condición que afecta las capacidades relacionadas con el habla y el lenguaje. En febrero de 2023, su familia informó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

La demencia frontotemporal puede provocar cambios en la conducta, la personalidad, el juicio, la toma de decisiones y el lenguaje. A diferencia de otras formas de demencia, la pérdida de memoria no necesariamente aparece como uno de los primeros síntomas, por lo que las manifestaciones iniciales pueden estar relacionadas con la comunicación o el comportamiento.

Actualmente, la demencia frontotemporal no tiene una cura definitiva y los tratamientos están orientados al manejo de los síntomas y al acompañamiento del paciente. Emma Heming ha utilizado la experiencia de su familia para impulsar la concientización sobre la enfermedad y las necesidades de quienes viven con ella y de sus cuidadores.

La familia de Willis ha mantenido parte de su vida cotidiana en privado, aunque continúa compartiendo fotografías de manera ocasional. Estas publicaciones permiten conocer algunos momentos actuales del actor, mientras su esposa mantiene su trabajo de divulgación para aumentar el conocimiento sobre la demencia frontotemporal y la importancia de la investigación.