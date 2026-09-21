¿Qué ver en Netflix, Disney+ y Hulu? Series y películas imperdibles que llegan en octubre

El mes llegará con terror, Marvel, crimen, anime y nuevas temporadas de series que ya tienen una comunidad de seguidores

Los estrenos que dominarán el streaming. Foto print: Netflix, Disney+ y Hulu

Octubre está a la vuelta de la esquina y con ello ya se empieza a saborear la temporada de Halloween sobre todo en la televisión y las plataformas de streaming. El mes llegará cargado de estrenos para quienes disfrutan pasar horas frente a la pantalla. Netflix, Disney + y Hulu preparan nuevas series, películas y especiales que prometen convertirse en algunos de los contenidos más comentados de la temporada, con historias que van desde el terror y suspenso hasta la fantasía.

El mes arrancará con estrenos que ya generan expectativa entre los usuarios del streaming, ‘Al Este del Edén’, la nueva adaptación de la novela de John Steinbeck protagonizada por Florence Pugh; el regreso de ‘Monster’ con una historia enfocada en Ed Gein; y nuevas temporadas de títulos como ‘La Diplomática’ y ‘Lupin’ forman parte de la apuesta de Netflix para octubre.

Pero la competencia por la atención de la audiencia es grande. Disney + y Hulu también preparan estrenos importantes, entre ellos el esperado regreso de ‘American Horror Story’, la llegada de ‘VisionQuest’ al universo Marvel y películas como ‘Verity’, protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson. Estas son las series y películas que no querrás perderte durante el mes.

Todas las series y películas que llegan a Netflix en octubre

Netflix apostará en octubre por una mezcla de drama, terror, crimen y aventuras con estrenos que buscan conquistar a diferentes tipos de audiencia. Entre las producciones más esperadas se encuentran nuevas historias, regresos de franquicias conocidas y adaptaciones de grandes obras.

‘Al Este del Edén’ – 1 de octubre: La miniserie adapta la clásica novela de John Steinbeck y presenta una historia marcada por conflictos familiares, secretos, identidad y ambición. La producción cuenta con un elenco encabezado por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

‘Monster: The Ed Gein Story’ – 3 de octubre: La antología criminal de Ryan Murphy regresa con una nueva entrega dedicada a Ed Gein, uno de los criminales más conocidos de Estados Unidos. La producción profundiza en uno de los casos que inspiraron algunas de las historias más conocidas del cine de terror y continúa la línea de la franquicia enfocada en personajes reales relacionados con crímenes impactantes.

La antología criminal de Ryan Murphy regresa con una nueva entrega dedicada a Ed Gein, uno de los criminales más conocidos de Estados Unidos. La producción profundiza en uno de los casos que inspiraron algunas de las historias más conocidas del cine de terror y continúa la línea de la franquicia enfocada en personajes reales relacionados con crímenes impactantes. ‘Aquel’ – 9 de octubre: La serie española narra la vida y trayectoria de Raphael, uno de los grandes referentes de la música en español. La producción recorre cinco décadas de carrera y vida personal del artista con las interpretaciones de Javier Morgade y Carlos Santos.

La serie española narra la vida y trayectoria de Raphael, uno de los grandes referentes de la música en español. La producción recorre cinco décadas de carrera y vida personal del artista con las interpretaciones de Javier Morgade y Carlos Santos. ‘La Diplomática’ temporada 4 – 15 de octubre: El thriller político protagonizado por Keri Russell regresa con nuevos episodios. Para esta temporada se incorpora oficialmente al elenco principal la actriz ganadora del Emmy Allison Janney. La historia continuará explorando los conflictos de poder, negociaciones internacionales y decisiones que ponen a sus protagonistas bajo presión.

El thriller político protagonizado por Keri Russell regresa con nuevos episodios. Para esta temporada se incorpora oficialmente al elenco principal la actriz ganadora del Emmy Allison Janney. La historia continuará explorando los conflictos de poder, negociaciones internacionales y decisiones que ponen a sus protagonistas bajo presión. ‘Cyberpunk’ – 20 de octubre: Después del éxito de Cyberpunk: Edgerunners, Netflix presenta una nueva historia de anime ambientada en Night City. La trama sigue a un mercenario y un NetRunner que quedan atrapados en una conspiración corporativa relacionada con la manipulación cerebral y los límites entre la tecnología y la humanidad.

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‘The Monster of Florence’ – 22 de octubre: Esta producción de true crime aborda uno de los casos criminales más enigmáticos de Italia, relacionado con una serie de asesinatos que generaron atención internacional.

Esta producción de true crime aborda uno de los casos criminales más enigmáticos de Italia, relacionado con una serie de asesinatos que generaron atención internacional. ‘Lupin’ parte 4 – 23 de octubre: Omar Sy vuelve como Assane Diop, el ladrón inspirado en el personaje literario Arsène Lupin. En esta nueva entrega, el protagonista enfrentará nuevos misterios mientras intenta mantenerse un paso adelante de sus enemigos.

Películas destacadas de Netflix en octubre:

‘Other Mommy’ – 9 de octubre: Película de terror psicológico producida por Blumhouse y Atomic Monster. Protagonizada por Jessica Chastain, cuenta la historia de una niña que enfrenta una presencia sobrenatural idéntica a su madre que aparece desde su clóset.

‘Whalefall’ – 16 de octubre: Thriller de supervivencia protagonizado por Josh Brolin y Emily Rudd. La historia sigue a un buzo atrapado dentro de una ballena con poco tiempo de oxígeno para encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde.

Thriller de supervivencia protagonizado por Josh Brolin y Emily Rudd. La historia sigue a un buzo atrapado dentro de una ballena con poco tiempo de oxígeno para encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. ‘The Mosquito Bowl’ – 30 de octubre: Drama basado en hechos reales dirigido por Peter Berg y protagonizado por Nicholas Galitzine y Bill Skarsgård. La película cuenta la historia de jugadores universitarios de futbol americano que se enlistan en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y organizan un histórico partido antes de la invasión de Okinawa.

Todas las series y películas que llegan a Disney en octubre

Disney+ combinará nostalgia, terror, fantasía y nuevas historias de franquicias conocidas con estrenos que van desde Marvel hasta contenidos especiales de Halloween.

‘American Horror Story: FX’ temporada 13 – 1 de octubre: La exitosa antología de terror regresa con una nueva temporada. Los primeros episodios llegarán bajo el sello de FX y estarán disponibles dentro del catálogo de Disney+. La serie mantiene su formato de historias independientes con nuevos escenarios, personajes y amenazas.

‘Coven Academy: El Hechizo de las Brujas’ – 2 de octubre: Serie enfocada en el público juvenil que mezcla fantasía oscura y magia. La historia sigue a una nueva generación de brujas reclutadas en un internado secreto de Nueva Orleans, donde deberán aprender a controlar sus habilidades.

‘VisionQuest’ – 14 de octubre: La nueva producción de Marvel Television funciona como un spin-off directo de WandaVision. La serie sigue el viaje de autodescubrimiento de Visión después de los acontecimientos de la historia protagonizada por Wanda Maximoff.

‘Megastorm’ – 14 de octubre: Producción de drama y supervivencia centrada en un desastre natural. La serie estrenará todos sus episodios al mismo tiempo para que los espectadores puedan disfrutar la historia completa.

‘Scrubs’ nueva temporada: Una de las comedias médicas más recordadas de la televisión regresa con nuevos episodios para continuar su historia.

Películas y especiales que llegan a Disney+:

Durante octubre, Disney+ también ampliará su catálogo con la colección completa de ‘Los Juegos del Hambre’, una de las sagas juveniles más populares del cine reciente. Además, la plataforma mantendrá una programación especial de Halloween con contenidos temáticos para los seguidores del terror y la fantasía. También ofrecerá eventos especiales como la transmisión del Austin City Limits Music Festival 2026, programado del 2 al 4 de octubre.

¿Qué series y películas llegan a Hulu en octubre de 2026?

Hulu llegará en octubre con historias de crimen real, terror psicológico, animación y suspenso, con contenidos pensados para diferentes tipos de audiencia.

‘Hokum’ – 1 de octubre: Nueva producción original que amplía la oferta de contenidos de Hulu durante el inicio del mes.

‘Verity’ – 2 de octubre: Adaptación cinematográfica del bestseller de Colleen Hoover, protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson. La película sigue a una escritora que acepta continuar la obra de una autora famosa que sufrió un accidente, pero descubre secretos ocultos dentro de su casa.

‘Murdaugh: Death in the Family’ – 15 de octubre: Serie dramática basada en un caso criminal real ocurrido en Carolina del Sur. La producción, protagonizada por Jason Clarke y Patricia Arquette, explora una historia marcada por misterio, corrupción y secretos familiares.

‘Family Guy: Happy Hell-o-ween’ – octubre: Especial animado de Halloween protagonizado por los personajes de ‘Padre de Familia’, con el humor característico de la franquicia.

Octubre de 2026 se perfila como uno de los meses más completos del año para el streaming. Netflix, Disney+ y Hulu competirán por la atención de la audiencia con historias de terror, héroes, misterio, crimen y grandes franquicias que prometen convertirse en tendencia entre los usuarios.

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