Final de La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: ¿quién es el ganador hoy 4 de octubre?

Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez son los cinco finalistas que van por los cuatro millones de pesos

¿Quién gana la Casa de los Famosos México 2026? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final con la última gala este domingo 4 de octubre, después de diez semanas de competencia y una semana final en la que el voto del público redujo el grupo de aspirantes al título. Cinco habitantes permanecen en busca del primer lugar y del premio económico de esta cuarta edición.

La gala para conocer al ganador comenzará a las 20:30 horas a través de Las Estrellas, con transmisión también por ViX. El resultado se conocerá durante el programa, una vez que la producción cierre la votación y revele las posiciones de los cinco participantes.

En redes sociales circulan encuestas que colocan a Karina Torres y Mariana Ochoa entre las participantes con mayor respaldo, aunque habrá que esperar la votación oficial. El resultado depende de los votos registrados en la plataforma del programa, por lo que ninguno de esos sondeos confirma al campeón o campeona.

La cuarta temporada comenzó el 26 de julio y llegará a su desenlace este día. El ganador recibirá cuatro millones de pesos y se convertirá en el cuarto campeón en la historia de la versión mexicana, después de Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

Los cinco habitantes que consiguieron un lugar en la gala definitiva son Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres. El sitio oficial de La Casa de los Famosos México confirmó esta alineación después de las votaciones de la última semana.

La semana había comenzado con siete participantes con categoría de finalistas: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez. Sin embargo, la producción abrió nuevas votaciones para establecer el séptimo y sexto puesto antes del domingo, por lo que sólo cinco habitantes conservaron la posibilidad de ganar el programa.

De esta forma, el voto del público determinará del quinto al primer lugar durante la transmisión de este domingo. La final podrá verse desde las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX.

¿Cómo votar por tu finalista en La Casa de los Famosos? Paso a paso

La votación para definir al campeón se realiza exclusivamente mediante el portal oficial de La Casa de los Famosos México. La producción habilita el sistema en los horarios anunciados dentro de las transmisiones y los votos son positivos: el usuario elige a la persona que quiere apoyar.

Ingresa al apartado “Vota” del sitio oficial de La Casa de los Famosos México o utiliza el código QR que aparece durante la transmisión. Selecciona a tu finalista favorito y confirma el voto. Los usuarios con una cuenta activa de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos por día, ya sea todos para una persona o distribuidos entre varios participantes. La votación sólo está disponible cuando la producción la mantiene abierta.

Además de México, la producción habilitó la participación desde países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para los usuarios que cumplen las condiciones establecidas por el programa.

¿Cuánto dinero ganará el campeón de LCDLF?

El ganador de La Casa de los Famosos México 2026 recibirá cuatro millones de pesos, cantidad que la producción confirmó desde el inicio de la temporada y que se mantuvo para la definición de este domingo.

El maletín con el premio ingresó a la casa durante la recta final. Galilea Montijo y Aldo de Nigris, campeón de la temporada 2025, fueron los encargados de presentarlo ante los participantes que aún formaban parte de la competencia.

La cantidad coincide con el premio de la tercera temporada. Aldo de Nigris recibió cuatro millones de pesos tras ganar la edición de 2025, en una final en la que Dalílah Polanco ocupó el segundo sitio.

Yahir, Ernesto Laguardia y los finalistas que ya no llegaron a la Gala Final:

Aunque siete habitantes consiguieron el reconocimiento de finalistas al inicio de la última semana, Ernesto Laguardia y Yahir no alcanzaron la gala del domingo como competidores por el primer lugar. El voto del público determinó sus posiciones antes de la noche definitiva.

Ernesto Laguardia terminó la temporada en el séptimo lugar, mientras que Yahir ocupó la sexta posición. Tras esas dos salidas, Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres conformaron el grupo definitivo de cinco finalistas.

La decisión se produjo después de una votación que superó 28 millones de votos, de acuerdo con información publicada por Las Estrellas. A partir de ese resultado, los cinco participantes restantes conservaron la posibilidad de obtener el premio y apagar las luces de la casa como campeón o campeona.

¿Quiénes son los ganadores de La Casa de los Famosos México? Lista completa de todas las ediciones

Hasta antes de la final de este domingo, La Casa de los Famosos México cuenta con tres campeones oficiales. Wendy Guevara ganó la primera temporada en 2023 y Nicola Porcella ocupó el segundo lugar. Un año después, Mario Bezares conquistó la edición 2024, mientras Karime Pindter terminó como subcampeona.

En 2025, Aldo de Nigris ganó la tercera temporada, después de superar en la votación final a Dalílah Polanco. El regiomontano recibió más de 19 millones de votos, según el reporte oficial del programa, y obtuvo el premio de cuatro millones de pesos.

Así, el historial de campeones está formado por Wendy Guevara (2023), Mario Bezares (2024) y Aldo de Nigris (2025). El cuarto nombre se conocerá este domingo 4 de octubre de 2026 entre Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz.