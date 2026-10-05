¿Quiénes han ganado la Casa de los Famosos México? Lista completa de campeones

Mariana Ochoa se sumó a las ganadores del reality show, junto a Wendy Guevara (2023), Mario Bezares (2024) y Aldo de Nigris (2025)

Mariana Ochoa gana la Casa de los Famosos México 2026. | @soymarianaochoa

La Casa de los Famosos México cerró su cuarta temporada y sumó un nuevo nombre a su lista de campeones. Desde el estreno del reality en 2023, el público ha tenido la última palabra para definir al ganador de cada edición por medio de sus votos.

A lo largo de cuatro temporadas, Wendy Guevara, Mario Bezares, Aldo de Nigris y Mariana Ochoa han conseguido el primer lugar. Cada uno llegó a la final después de permanecer varias semanas dentro de la casa y superar las nominaciones y eliminaciones establecidas por el formato.

La edición de 2026 terminó el domingo 4 de octubre con Mariana Ochoa como ganadora, tras recibir 10 millones 825 mil 542 votos en la final. A continuación, repasamos cuánto dinero obtuvo la campeona y quiénes han ganado todas las temporadas de La Casa de los Famosos México desde 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Mariana Ochoa es la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026

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¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026?

Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México 2026. La cantante terminó en el primer sitio de la cuarta temporada después de 71 días de competencia y una trayectoria dentro del programa que incluyó su eliminación durante la primera semana y su posterior regreso mediante la dinámica de El Exilio.

El resultado se dio a conocer durante la final transmitida el domingo 4 de octubre de 2026. El orden definitivo colocó a Memo Schutz en segundo lugar, Karina Torres en tercero, Ese Pérez en cuarto y Gema Garoa en quinto.

Ochoa recibió 10 millones 825 mil 542 votos, cifra con la que terminó por encima de Schutz, quien obtuvo 9 millones 834 mil 625. Karina Torres alcanzó 9 millones 718 mil 852; Ese Pérez, 8 millones 618 mil 224, y Gema Garoa, 8 millones 155 mil 417.

La victoria tuvo una particularidad dentro del formato mexicano. Mariana fue la primera eliminada de la temporada, pero tuvo la oportunidad de regresar a través de El Exilio, una dinámica incorporada en la cuarta edición. Tras su retorno, permaneció en competencia hasta la final.

#MarianaOchoa es la GRAN GANADORA de la CUARTA TEMPORADA de #LaCasaDeLosFamososMx 🔥👏🥇🏆 https://t.co/IFyncsQ2rJ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 5, 2026

¿Cuánto dinero ganó el campeón de la Casa de los Famosos 2026?

El premio para el primer lugar de La Casa de los Famosos México 2026 fue de 4 millones de pesos, cantidad que recibió Mariana Ochoa después de confirmarse su triunfo. La producción había presentado ese monto desde el inicio de la temporada como el premio destinado al campeón.

Los 4 millones de pesos también han sido la cantidad entregada en otras ediciones del programa. Por ejemplo, el mismo premio para Aldo de Nigris tras su victoria en 2025 y para Wendy Guevara en la primera temporada de 2023. La cantidad corresponde al premio del reality y es independiente de los acuerdos económicos, contratos o pagos que cada participante pudiera tener por formar parte del programa.

Todos los ganadores de La Casa de los Famosos México: lista completa de campeones

Desde que el formato mexicano inició transmisiones en 2023, cuatro participantes han ocupado el primer lugar. La lista actualizada hasta la final de 2026 queda de la siguiente forma:

2023 | Wendy Guevara: ganó la primera temporada. La edición se transmitió del 4 de junio al 13 de agosto y tuvo entre sus finalistas a Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio. La Casa de los Famosos

ganó la primera temporada. La edición se transmitió del 4 de junio al 13 de agosto y tuvo entre sus finalistas a Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio. La Casa de los Famosos 2024 | Mario Bezares: se convirtió en el segundo ganador del formato mexicano y superó a Karime Pindter en la definición por el primer lugar. La Casa de los Famosos

se convirtió en el segundo ganador del formato mexicano y superó a Karime Pindter en la definición por el primer lugar. La Casa de los Famosos 2025 | Aldo de Nigris: ganó la tercera temporada y recibió 4 millones de pesos. Dalílah Polanco terminó en la segunda posición. La Casa de los Famosos

ganó la tercera temporada y recibió 4 millones de pesos. Dalílah Polanco terminó en la segunda posición. La Casa de los Famosos 2026 | Mariana Ochoa: ganó la cuarta temporada con 10 millones 825 mil 542 votos y recibió el premio de 4 millones de pesos.

Con el resultado de 2026, tres de las cuatro temporadas han terminado con campeones distintos en cuanto a trayectoria dentro del entretenimiento mexicano, aunque el mecanismo para definir al ganador se ha mantenido en manos del voto del público. El sitio oficial del reality reconoce a Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris como los campeones de las primeras tres ediciones, mientras que Mariana Ochoa se sumó a la lista tras la final del 4 de octubre de 2026.