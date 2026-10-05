La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 5 de octubre y cuáles son los beneficios?

Mario ‘Mono’ Osuna ganó las dos últimas pruebas, mientras que Pascal Nadaud y Julio Camejo también han conseguido el puesto esta temporada

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 5 de octubre? | La Granja VIP México

La Granja VIP 2026 inicia una nueva semana después de la eliminación de Kenny Avilés, quien se convirtió en la cuarta participante en abandonar el reality durante la gala del domingo 4 de octubre. Ahora, los granjeros se preparan para una nueva prueba del Capataz, que definirá quién tendrá el control y los beneficios de la granja durante los siguientes siete días.

En las últimas horas, se confirmó a Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo y Mario ‘Mono’ Osuna como los peones de la quinta semana. De igual forma, se dio la bienvenida al granjero número 21: un perro que promete robar más de un corazón en el programa.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 5 de octubre en La Granja VIP 2026?

Como ocurre cada semana, el ganador de la prueba del Capataz se conocerá hasta el momento de la transmisión, debido a que la competencia se realiza dentro del programa. Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre quién se quedará con el puesto este lunes 5 de octubre, por lo que cualquier nombre previo al desarrollo del reto debe considerarse como una posibilidad y no como un resultado.

Las últimas dos pruebas tuvieron al mismo ganador: Mario ‘Mono’ Osuna, quien consiguió el título de Capataz durante dos semanas consecutivas. Antes de él, Pascal Nadaud obtuvo la victoria en la prueba, mientras que Julio Camejo fue el primer participante en quedarse con el liderazgo durante esta temporada.

Hasta este momento, todos los ganadores de la prueba del Capataz han sido hombres. La competencia de este lunes volverá a combinar elementos físicos, de resistencia, equilibrio, destreza o capacidad mental, aunque la dinámica específica puede cambiar en cada semana. En algunas ocasiones, los participantes también enfrentan retos individuales o por etapas antes de definir al ganador.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

El ganador obtiene inmunidad durante toda la semana, por lo que no puede ser nominado ni eliminado durante ese periodo. Además, tiene acceso a una habitación privada con mayores comodidades y puede elegir a otro participante para compartir ese espacio, que incluye cama king size, jacuzzi, baño propio y alimentos y bebidas.

El Capataz también tiene responsabilidades dentro de la granja, entre ellas coordinar algunas actividades y distribuir tareas entre los participantes, además de intervenir en decisiones relacionadas con suministros y la convivencia. Su posición también tiene impacto en las nominaciones, ya que participa en el Duelo de Nominación y puede seleccionar participantes para determinadas dinámicas de la competencia.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La segunda temporada de La Granja VIP mantiene transmisiones durante la semana a través de Azteca Uno, mientras que Disney+ ofrece una señal disponible las 24 horas. Las emisiones habituales de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, aunque el horario puede presentar modificaciones.

Las Galas de Eliminación tienen como horario habitual las 20:00 horas, mientras que durante la semana se desarrollan las diferentes pruebas, nominaciones y actividades que determinan la dinámica de los participantes.