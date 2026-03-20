¿Quién gana La Supervivencia y dónde ver Exatlón México hoy viernes 20 de marzo?

La semana 25 de Exatlón llegar a un punto de quiebre en La Supervivencia, una competencia que dejará una guerra entre mujeres azules y hombres rojos

Exatlón México llega a La Supervivencia de la semana 25 | X: @ExatlonMx

Con la semana 25 en marcha, Exatlón México entra en una fase decisiva, donde el margen de error prácticamente desaparece. Uno de los equipos quedará inevitablemente en la cuerda floja rumbo al próximo domingo de eliminación, por lo que cada enfrentamiento cobra un peso específico en el destino de los atletas. En este contexto, la batalla por La Supervivencia se convierte en el objetivo principal, ya que otorga inmunidad y la posibilidad de evitar un golpe sensible en la alineación.

En los días recientes, la balanza ha mostrado cambios importantes. Aunque el Equipo Azul arrancó con fuerza al sumar un par de victorias, el desarrollo de la semana ha favorecido al Equipo Rojo, que ha ido en ascenso y llega con mejor inercia competitiva. Este repunte coloca a los escarlatas como un rival peligroso en el momento clave, obligando a ambos bandos a elevar su nivel si quieren asegurar su permanencia y no comprometer su futuro dentro de la competencia.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Supervivencia?

La edición 2026 de Exatlón México mantiene su cita con la audiencia en horario estelar: de lunes a viernes a las 20:30 horas (tiempo del Centro de México), mientras que los intensos domingos de eliminación arrancan desde las 20:00 horas. Con esta programación, el reality deportivo asegura que los televidentes sigan de cerca cada duelo, las pruebas determinantes y los momentos de mayor tensión que definen el rumbo de los atletas dentro del circuito.

El programa puede disfrutarse tanto en la señal de televisión abierta como a través de la app y el portal oficial de TV Azteca, brindando alternativas para verlo desde distintos dispositivos. Para quienes no alcancen la transmisión en vivo, los episodios también están disponibles en YouTube en formato diferido. Además, Claro Sports ofrece cobertura constante con adelantos, filtraciones y lo más destacado de cada emisión, para que los fans no pierdan detalle de lo que sucede en Exatlón México 2026.

¿Quién gana La Salvación este viernes 20 de marzo en Exatlón?

De acuerdo con el sitio especializado Gluc, los rumores apuntan a que el Equipo Rojo se quedaría con la victoria en la batalla por La Supervivencia de este 20 de marzo en Exatlón México. Según las filtraciones que han circulado en los últimos días, los escarlatas lograrían imponerse en esta serie clave, lo que les permitiría resguardar a sus integrantes y mandar a la zona de riesgo a las mujeres del equipo azul. El duelo llega en un momento determinante de la temporada, con ambos equipos buscando evitar bajas en la recta final.

Sin embargo, aunque los spoilers colocan como favoritos a los rojos, impulsados por su reciente repunte y varias victorias importantes en la semana, nada está definido hasta que se dispute la competencia. Las filtraciones, como ha ocurrido en otras ocasiones, pueden fallar o cambiar de último momento, por lo que el resultado oficial dependerá de lo que ocurra en el circuito. La expectativa se mantiene alta entre los seguidores del reality, quienes deberán seguir la transmisión para confirmar si se cumple la tendencia o si el equipo azul da la sorpresa.

¿Cuál es el premio para el ganador de La Supervivencia en Exatlón?

En Exatlón México, cada prueba semanal va marcando el rumbo de la competencia y el destino de los equipos de cara al domingo de eliminación. Aunque durante los primeros días predominan los juegos por recompensas materiales, el verdadero punto de inflexión llega con la batalla por La Supervivencia. Esta competencia, que se disputa los viernes, representa mucho más que una victoria simbólica: otorga un blindaje crucial que garantiza la permanencia de los atletas antes del temido Duelo de Eliminación.

Ganar La Supervivencia no solo protege al equipo vencedor, sino que impacta directamente en su rival. El equipo que pierde queda en una posición vulnerable, ya que está obligado a poner en riesgo a uno de sus integrantes. De esta manera, la prueba define quiénes llegan con ventaja al fin de semana y quiénes enfrentan la posibilidad de despedirse, provocando que un miembro del Equipo Azul o del Equipo Rojo tenga que abandonar la competencia.

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