Nuggets resuelven en el último minuto y superan a Raptors

Denver define el juego con una racha final y corta la reacción de Toronto tras el empate en el cierre

Nuggets se impone a los Raptors | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Denver Nuggets derrotaron 121-115 a los Toronto Raptors en un encuentro que se definió en el último minuto tras un cierre que marcó la diferencia en el marcador.

El equipo local tuvo en Jamal Murray a su principal referente ofensivo, al terminar con 31 puntos. A su lado, Nikola Jokic aportó 22 unidades y nueve rebotes, además de encestar el tiro que rompió el empate en la recta final del partido.

El aporte desde el perímetro también fue determinante para Denver. Tim Hardaway Jr. sumó 23 puntos con alta efectividad en tiros de tres, mientras que Aaron Gordon contribuyó con 16 unidades en el desarrollo del encuentro.

Por parte de Toronto, Jakob Poeltl encabezó la ofensiva con 23 puntos y 11 rebotes. También destacaron Brandon Ingram con 19 unidades y R.J. Barrett con 18, en un intento por sostener a su equipo en el marcador.

El último cuarto se jugó con diferencias cortas. Denver llegó a estar abajo 101-98, pero un triple de Hardaway Jr. con poco más de siete minutos por disputar igualó el encuentro y permitió a los Nuggets mantenerse en la pelea.

En los minutos finales, el conjunto local logró colocarse arriba 115-110 con menos de dos minutos en el reloj. Sin embargo, los Raptors respondieron con una bandeja de Scottie Barnes y una jugada de tres puntos de Poeltl que volvió a empatar el marcador a 115.

El desenlace se resolvió en la siguiente posesión, cuando Jokic convirtió un lanzamiento en giro para devolver la ventaja a Denver. Posteriormente, Murray amplió la diferencia desde la línea de tiros libres, mientras Gordon sumó un punto adicional.

Con un parcial de 6-0 en el último minuto, los Nuggets aseguraron la victoria y frenaron la reacción de Toronto, que no logró responder en las últimas posesiones del partido.

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