Muere Chuck Norris a los 86 años: familia confirma fallecimiento

El campeón de artes marciales que se convirtió en un icónico actor de películas de acción había sido hospitalizado apenas el 19 de marzo en Hawaii

Norris fue conocido mundialmente por participar en Walker, Texas Ranger | Reuters

El icónico actor y luchador de artes marciales Chuck Norris, conocido mundialmente por sus roles en el cine de acción y en la serie Walker, Texas Ranger, falleció a los 86 años. La familia del actor confirmó su fallecimiento este viernes a través de un comunicado en redes sociales, tras una reciente hospitalización en Hawái.

Norris, cuyo nombre real era Carlos Ray Norris, había sido ingresado de urgencia en un hospital en la isla de Kauai el jueves por motivos que su familia ha mantenido en privado. Según la publicación familiar, el actor murió “rodeado de sus seres queridos” y “descansa en paz” tras un episodio de salud repentino.

Desde el entorno cercano a Norris se solicitó respetar la privacidad de la familia en estos momentos difíciles. En el comunicado se destacó que, aunque se desconocen detalles adicionales sobre la causa médica del fallecimiento, el actor se encontraba acompañado por quienes más amaba.

¿Quién fue Chuck Norris?

Chuck Norris, nació un 10 de marzo pero de 1940 en Ryan, Oklahoma, fue mucho más que un actor: fue un campeón mundial de artes marciales y una figura fundamental en la cultura popular de las últimas décadas. Su vida estuvo marcada por la disciplina y la superación personal desde su infancia. Creció en un hogar con dificultades económicas, lo que forjó su carácter y determinación. Su pasión por las artes marciales comenzó a una edad temprana, y a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, se destacó como un competidor profesional, logrando múltiples campeonatos y construyendo una reputación sólida que le abriría las puertas de Hollywood.

La transición de Chuck Norris a la industria cinematográfica no fue inmediata, pero sus habilidades en el combate y su presencia física fueron invaluables en el auge de las películas de acción. Su primer gran papel llegó con su participación en Way of the Dragon en 1972, donde luchó en una de las escenas más icónicas del cine contra el legendario Bruce Lee. Este enfrentamiento no solo se convirtió en un hito cinematográfico, sino que también consolidó a Norris como una estrella de acción. A lo largo de los años 80 y 90, protagonizó varias películas emblemáticas como: The Delta Force, Missing in Action y Code of Silence, en las que se mostró como un héroe patriótico que resolvía problemas con una mezcla de fuerza física y un profundo sentido de justicia.

Sin embargo, fue en la televisión donde alcanzó su máxima popularidad. En Walker, Texas Ranger, Norris interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas con habilidades excepcionales de combate y un fuerte sentido de moralidad. La serie, que se emitió desde 1993 hasta 2001, se convirtió en un fenómeno global, alcanzando audiencias en todo el mundo. Con esta serie, Norris no solo se consolidó como un ícono de la acción, sino que también dejó un legado imborrable en el género de la televisión y en la cultura pop, siendo recordado por su carisma y su capacidad para inspirar a millones de personas a través de su disciplina y su ejemplo de vida.

Su influencia trascendió las pantallas, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y perseverancia, tanto en su vida personal como profesional.

¿De qué murió el actor Chuck Norris?

La familia ha sido enfática en no revelar la causa específica del fallecimiento del actor. En su comunicado, explican que prefieren mantener en privado las causas de su deceso. No hay, hasta ahora, informes oficiales públicos que indiquen una enfermedad concreta o un diagnóstico específico que haya provocado su muerte.

El actor falleció este viernes 20 de marzo de 2026 | @chucknorris

Lo que sí se sabe es que Chuck Norris fue hospitalizado de manera urgente debido a una emergencia médica el jueves 19 de marzo, y falleció la mañana siguiente en Hawaii, apenas un día después de su ingreso. La rapidez con la que ocurrió su deceso ha generado interés mediático, pero la familia ha pedido discreción. Medios internacionales que han cubierto la noticia coinciden en que las circunstancias se mantienen confidenciales a solicitud de la familia.

Chuck Norris celebró recientemente su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo, compartiendo con sus seguidores un video de entrenamiento de boxeo y bromeando sobre su estado físico. Dicho mensaje fue una de sus últimas apariciones públicas antes de la emergencia hospitalaria.

La noticia de su muerte ha sido reportada por múltiples medios internacionales y confirmada por la familia del actor, aunque los detalles precisos de la causa médica siguen sin ser revelados. Hasta ahora, los comunicados oficiales mantienen que Norris murió de forma repentina y tranquila, rodeado de familiares, pero sin vincularse públicamente a una enfermedad o condición específica.

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