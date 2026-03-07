¿Quién ganó la Supervivencia en Exatlón México hoy 6 de marzo?

Uno de los momentos más destacados del episodio de este 6 de marzo fue la molestia de Mati con Humberto y Mono, un problema que explotó en Exatlón

En la semana 23 de Exatlón México, la competencia entra en una de sus etapas más complejas de toda la temporada. Con la tensión al máximo y una batalla cada vez más pareja entre el Equipo Azul y el Equipo Rojo, cualquier error puede marcar la diferencia en el camino hacia la permanencia. Prueba de ello fue la reciente derrota del conjunto celeste en la pelea por la Supervivencia, un resultado que podría tener consecuencias importantes en la lucha por mantenerse dentro del reality deportivo.

Resumen, qué pasó y quién ganó la Supervivencia este viernes 6 de marzo

Mati Álvarez volvió a demostrar por qué es una de las competidoras más determinantes de Exatlón. La tricampeona se convirtió en la pieza clave del equipo escarlata al conseguir el punto definitivo con el que el Equipo Rojo derrotó al Equipo Azul en una carrera que se resolvió prácticamente con la última pelota del circuito. Enfrente tuvo a Katia, representante del conjunto celeste, quien no logró mantener el ritmo de su rival en el cierre de una competencia llena de tensión.

El resultado terminó por inclinar la balanza a favor de los rojos y dejó consecuencias directas para sus adversarios. Tras la derrota, el Equipo Azul tendrá que presentarse en el Duelo de Eliminación del próximo domingo, donde uno de sus integrantes deberá despedirse de la competencia. Todo ocurrió gracias a la gran actuación de Mati, quien firmó una de sus mejores noches de la temporada y volvió a aparecer en el momento más decisivo para su equipo.

¿Cuál es el premio para el ganador de la Supervivencia en Exatlón México 2026?

En Exatlón México 2026, la llamada Supervivencia se ha consolidado como una de las competencias más decisivas dentro del reality. A diferencia de otras pruebas donde se disputan recompensas materiales, aquí el premio es completamente estratégico: el equipo que se impone en el circuito obtiene el blindaje para todos sus integrantes, asegurando que ninguno de sus atletas tenga que enfrentar el temido Duelo de Eliminación. Esta ventaja convierte la prueba en un punto de inflexión dentro de la semana de competencia.

La victoria en la Supervivencia también tiene un efecto directo sobre el rival. El equipo perdedor se ve obligado a poner en riesgo a uno de los suyos, ya que debe definir qué atleta quedará sentenciado rumbo al domingo de eliminación. Esta prueba suele marcar la diferencia entre mantener intacto al equipo Rojo o Azul, o comenzar a despedirse de alguno de sus competidores.

¿A qué hora es el próximo Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón?

Todos los episodios de Exatlón México 2026 se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos de eliminación comienzan a partir de las 20:00 horas. El reality deportivo mantiene así su horario estelar para que la audiencia no se pierda ninguno de los enfrentamientos, las competencias clave y los momentos decisivos que protagonizan los atletas dentro del circuito.

Las emisiones se pueden seguir a través del canal de televisión, así como en la aplicación móvil y el sitio oficial de TV Azteca, lo que permite ver el programa desde distintos dispositivos. De esta manera, los seguidores del reality tienen varias opciones para disfrutar cada episodio y mantenerse al tanto del desarrollo de la competencia.

Si no logras verlo en vivo, también puedes encontrar el capítulo diferido en YouTube. Además, en Claro Sports siempre te compartimos los spoilers, adelantos y todo lo más relevante que deja cada episodio del reality show, para que no te pierdas ningún detalle de lo que ocurre en Exatlón México 2026.

