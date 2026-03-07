Memo Martínez reitera su compromiso con Pumas tras gol ante Necaxa

El delantero auriazul llega a 20 goles con Pumas y el compromiso del equipo

Memo Martínez asegura estar orgulloso de ser de Pumas | Imago 7

Guillermo Martínez habló después de la victoria de Pumas frente a Necaxa en la Liga MX, encuentro en el que el delantero marcó el gol del triunfo y alcanzó la cifra de 20 anotaciones con la camiseta del club universitario.

Al finalizar el partido, el atacante se refirió a su momento con el equipo y a la oportunidad de volver a tener mayor participación en el terreno de juego. Martínez explicó que su enfoque ha sido mantenerse trabajando y responder cuando se le presenta la oportunidad de jugar, al tiempo que destacó el significado personal que tiene para él defender los colores de Pumas. El delantero señaló que, aunque en ocasiones las cosas no se presentan como uno espera dentro del fútbol, su compromiso ha sido mantenerse entregado en cada partido y aportar al equipo en el tiempo que le corresponde participar.

“Estoy contento. A veces las cosas no salen como uno quisiera, pero de mi parte siempre es entregarlo todo. Es algo que me enseñaron mis padres y la vida. Defender esta camiseta me llena de orgullo y seguiré así hasta donde se pueda”, expresó el jugador al referirse a su presente con el conjunto universitario.

Martínez también habló sobre el contexto del encuentro, ya que el triunfo representó una de las pocas victorias de Pumas en ese estadio desde el regreso de Necaxa a la primera división. El delantero explicó que dentro del plantel existe la intención de competir de la misma forma en cualquier cancha y que el respaldo de la afición ha sido un factor que el equipo toma en cuenta cada vez que juega fuera de casa. De acuerdo con el futbolista, el apoyo de seguidores universitarios suele hacerse presente en diferentes sedes, lo que genera una sensación de respaldo para el plantel durante los partidos.

“El club tiene historia y eso también se demuestra fuera de casa. Tratamos de plantarnos de la misma forma en cada estadio. También es importante el apoyo de la gente, porque sabemos que en cualquier lugar siempre hay aficionados de Pumas”, señaló.

El delantero recordó además su relación previa con el estadio por su paso en otro club del fútbol mexicano, etapa en la que tuvo la oportunidad de disputar partidos en ese escenario. Martínez mencionó que conoce el ambiente que se vive en el inmueble y la presencia de familias que acuden a los encuentros, situación que, de acuerdo con sus palabras, forma parte del entorno que rodea a los partidos de futbol en ese lugar.

Finalmente, el atacante se refirió al calendario que enfrentará el equipo en las próximas jornadas y al trabajo que el grupo realiza bajo la dirección del entrenador Efraín Juárez. Martínez indicó que dentro del plantel existe conciencia sobre los compromisos que vienen en el cierre del torneo y que el objetivo inmediato es prepararse para el siguiente rival después de tomar un breve descanso tras el encuentro.

“Estamos comprometidos como grupo y sabemos lo que viene en el calendario. Hoy lo tomamos como un partido clave y ahora debemos descansar y prepararnos para el siguiente rival”, afirmó. El próximo compromiso de Pumas será frente a Cruz Azul, partido que el equipo comenzará a preparar en los próximos días como parte de la continuidad del torneo.

