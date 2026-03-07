Arly Velásquez en vivo: transmisión paraesquí alpino; mexicano en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

México estará presente en Milano Cortina 2026 con la presencia de Arly Velásquez, quien participará en sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno

El esquiador mexicano Arly Velásquez será el único representante del país en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde disputará su quinta participación paralímpica. A lo largo de su carrera ha representado a México en Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 y Beijing 2022. En esta edición competirá en las pruebas de descenso sentado, supergigante sentado y eslalon gigante sentado dentro de la categoría LW10-1, disciplinas en las que buscará firmar la mejor actuación de su trayectoria en la justa paralímpica.

Las competencias de esquí alpino paralímpico se disputarán en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, ubicado en Cortina d’Ampezzo, una de las sedes más emblemáticas de los deportes de invierno en Italia. Este recinto alberga la legendaria pista Olympia delle Tofane, considerada una de las más icónicas del esquí alpino mundial. Con 2,560 metros de longitud y un desnivel de 750 metros, su recorrido combina tramos de gran velocidad, saltos y secciones técnicas que exigen precisión, control y gran habilidad por parte de los atletas.

El paraesquí alpino forma parte del programa de los Juegos Paralímpicos de Invierno desde 1976 y actualmente contempla cinco pruebas: descenso, supergigante, eslalon gigante, eslalon y supercombinada. Los deportistas compiten en diferentes categorías según su tipo de discapacidad: de pie, sentado, utilizando un sitski o monoesquí, y con discapacidad visual, en la que los esquiadores descienden siguiendo las indicaciones de un guía mediante comunicación por radio. En Milano Cortina 2026, esta disciplina volverá a reunir a los mejores paratletas del mundo en un espectáculo que combina velocidad, técnica y adrenalina sobre la nieve.

¿A qué hora participa el mexicano Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026?

La transmisión del paraesquí alpino comenzará a las 2:30 horas (tiempo del Centro de México) este sábado 7 de marzo, momento en el que dará inicio una jornada con varias pruebas en disputa por las medallas. Durante la emisión se podrán seguir las finales del descenso en distintas categorías: femenil VI, femenil de pie y femenil sentado, así como varonil VI, varonil de pie y varonil sentado, competencias que pondrán en juego los primeros podios del día dentro de esta disciplina. En la transmisión podemos disfrutar de la competencia de Arly Velásquez, el mexicano que hará historia con sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿En qué lugar salta Arly Velázquez en el paraesquí alpino sentado de Milano Cortina?

De acuerdo con la lista de salida publicada en el sitio oficial de Olympics, el mexicano Arly Velázquez aparece programado como el último competidor en tomar la salida. Sin embargo, será importante mantenerse atentos a posibles modificaciones, ya que en este tipo de competencias es común que se presenten ajustes de última hora en el orden de salida.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir todas las transmisiones de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través de nuestra multiplataforma, donde encontrarás la cobertura completa con el análisis, narración y comentarios de nuestro equipo de expertos para que no te pierdas ningún detalle de la actividad en esta justa invernal.

