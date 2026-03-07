Necaxa vs Pumas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10
Sigue el compromiso entre los Rayos y los Universitarios por la jornada 10 del Clausura 2026
Clausura 2026: horario del partido Necaxa vs Pumas, hoy 6 de marzo de 2026
El partido entre el Necaxa y los Pumas en el Estadio Victoria se llevará a cabo en el Estadio Victoria este viernes 6 de marzo, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
Liga MX: alineaciones del Necaxa vs Pumas para la jornada 10, al momento
Martín Varini ha sufrido tres derrotas al hilo, con lo que podría hacer algunas modificaciones en el su once inicial frente a los felinos, ya que los de Aguascalientes necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en el certamen. Por su parte, los Pumas vienen de perder ante Toluca después de estar arriba en el marcador tras un duelo muy exigente, por lo que Efraín Juárez haría algunas modificaciones para darle descanso a los suyos.
Necaxa: Luis Unsain; Raúl Martínez, Alexis Peña, Agustín Ontiveros; Ricardo Monreal, Danny Leyva, Lolo Faravelli, Franco Rossano, Israel Tello, Agustín Almendra; Tomás Badaloni.
Pumas: Keylor Navas; Jesús Angulo, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Rodrigo López; Jordan Carrillo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina; Juninho, Robert Morales.
¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs Pumas? Canales de TV y transmisión streaming
Si no te quieres perder ni un solo detalle del partido entre el Necaxa y los Pumas, debes seguir la multiplataforma de Claro Sports, ya que es la casa de los rojiblancos en sus compromisos de local a lo largo de este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Antecedentes del Necaxa vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX
Necaxa y Pumas se han visto las caras en 51 ocasiones a lo largo de los torneos cortos de la Liga MX; es decir, desde el Invierno 1996 hasta el pasado Apertura 2025. Los auriazules presumen de 17 triunfos sobre los Rayos; mientras que éstos acumulan 21 victorias, inclinando la balanza en este historial hacia los de Aguascalientes.
Algo que se ha visto reflejado en los últimos cinco compromisos entre ambas instituciones, ya que los rojiblancos suman dos victorias por dos empates y una sola derrota ante los de Azul y Oro.
Pumas 1-1 Necaxa | Jornada 4 | Apertura 2025
Pumas 2-1 Necaxa | Jornada 1 | Clausura 2025
Necaxa 2-0 Pumas | Jornada 7 | Apertura 2024
Pumas 2-2 Necaxa | Jornada 4 | Clausura 2024
Necaxa 1-0 Pumas | Jornada 14 | Apertura 2023
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, los Pumas son los favoritos para quedarse con la victoria al tener un momio de +128, por lo que en caso de apostar mil pesos, uno se podría llevar de ganancia hasta dos mil 280. Por su parte, el Necaxa tiene un momio de +194, que con la misma operación de mil, se podría embolsar hasta dos mil 940 pesos.
El empate tiene un momio de +255, por lo que si el duelo de esta noche termina igualado y va con la misma apuesta de mil pesos, se podría tener buenos dividendos al conseguir hasta tres 550 pesos, mucho más que inclinarse por alguno de los clubes en cuestión.
¡Bienvenidos!
Hola, hola amigas y amigos de Claro Sports, gracias por seguir nuestra transmisión del partido entre los Rayos del Necaxa y los Pumas de la UNAM en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde ambos equipos buscan reencontrarse con la victoria.