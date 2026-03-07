Necaxa vs Pumas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Antecedentes del Necaxa vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX

Necaxa y Pumas se han visto las caras en 51 ocasiones a lo largo de los torneos cortos de la Liga MX; es decir, desde el Invierno 1996 hasta el pasado Apertura 2025. Los auriazules presumen de 17 triunfos sobre los Rayos; mientras que éstos acumulan 21 victorias, inclinando la balanza en este historial hacia los de Aguascalientes.

Algo que se ha visto reflejado en los últimos cinco compromisos entre ambas instituciones, ya que los rojiblancos suman dos victorias por dos empates y una sola derrota ante los de Azul y Oro.

Pumas 1-1 Necaxa | Jornada 4 | Apertura 2025

Pumas 2-1 Necaxa | Jornada 1 | Clausura 2025

Necaxa 2-0 Pumas | Jornada 7 | Apertura 2024

Pumas 2-2 Necaxa | Jornada 4 | Clausura 2024

Necaxa 1-0 Pumas | Jornada 14 | Apertura 2023