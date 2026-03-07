Accidente de Verstappen en la qualy del GP de Australia provoca bandera roja

Max Verstappen sufre accidente en la clasificación tras perder el control de su Red Bull en la curva 1

Max Verstappen tiene accidente en la qualy | Captura de pantalla f1

Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, después de perder el control de su monoplaza en la curva 1 del Albert Park Circuit. El neerlandés saldrá en el fondo de la parrilla para la carrera del sábado.

El piloto de Red Bull Racing perdió el control de la parte trasera del vehículo al frenar al final de la recta principal cuando intentaba iniciar su primera vuelta rápida de la sesión. El incidente ocurrió poco antes de la mitad de la Q1, cuando todavía no había registrado tiempo.

De acuerdo con la comunicación por radio del equipo, Verstappen reportó un problema relacionado con el eje trasero del monoplaza después del impacto. El piloto señaló que el coche se bloqueó en la parte posterior en el momento de la frenada.

El RB22 terminó contra las barreras de protección, lo que provocó la aparición inmediata de la bandera roja para detener la sesión mientras los comisarios retiraban el vehículo del lugar del accidente.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Tras el impacto, Verstappen salió del coche por sus propios medios. Durante el procedimiento para abandonar el monoplaza recibió atención en la mano derecha, aunque no se reportaron consecuencias mayores tras el incidente.

El choque ocurrió después de que el piloto utilizara el freno trasero en la fase de recuperación de energía del sistema híbrido, una práctica habitual en la gestión energética de los monoplazas de la temporada 2026. En ese momento el coche perdió estabilidad al ingresar a la primera curva.

Debido a que el piloto neerlandés no alcanzó a registrar un tiempo en la sesión, quedó eliminado de la Q1 y todo apunta a que deberá iniciar la carrera desde el fondo de la parrilla.

La interrupción de la clasificación también dio tiempo adicional al equipo Mercedes para continuar con los trabajos de reparación en el coche de Kimi Antonelli, quien había sufrido un accidente durante la práctica final previa a la sesión clasificatoria.

