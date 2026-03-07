Qualy Gran Premio de Australia F1 2026, en vivo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

George Russell marcó un 1:19:053 para quedarse con el mejor tiempo de la FP3, por su parte, Checo Pérez finalizó vigésimo

F1 2026
Qualy del Gran Premio de Australia 2026 | Claro Sports

Resultados completos de las prácticas libres 3 del GP de Australia

Así concluyeron los pilotos las prácticas libres 3 del Gran Premio de Australia, con Russell dominando sobre Hamilton y Leclerc. El mexicano Checo Pérez terminó en el lugar 20.

  1. George Russell (Mercedes) | 1’19.053
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) | 1’19.669
  3. Charles Leclerc (Ferrari) | 1’19.827
  4. Oscar Piastri (McLaren) | 1’20.087
  5. Isack Hadjar (Red Bull Racing) | 1’20.137
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) | 1’20.197
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | 1’20.324
  8. Lando Norris (McLaren) | 1’20.443
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) | 1’20.459
  10. Oliver Bearman (Haas F1) | 1’20.778
  11. Arvid Lindblad (RB) | 1’20.838
  12. Liam Lawson (RB) | 1’20.890
  13. Esteban Ocon (Haas F1) | 1’20.983
  14. Nico Hülkenberg (Audi) | 1’21.067
  15. Pierre Gasly (Alpine) | 1’21.071
  16. Franco Colapinto (Alpine) | 1’21.413
  17. Alexander Albon (Williams) | 1’21.664
  18. Fernando Alonso (Aston Martin Racing) | 1’22.720
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) | 1’23.514
  20. Sergio Pérez (Cadillac) | 1’24.397
  21. Carlos Sainz (Williams) | sin tiempo
  22. Lance Stroll (Aston Martin Racing) | sin tiempo

¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Australia F1 2026 hoy 6 de marzo y cómo salen?

Este viernes 6 de marzo será el día de la qualy del Gran Premio de Australia, definiendo la parrilla de salida para la primera carrera del año:

  • Clasificación (viernes 6 de marzo)
    • México | 23:00 horas
    • Centroamérica | 23:00 horas
    • Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (sábado)
    • Argentina | 02:00 horas (sábado)
    • Colombia | 00:00 horas (sábado)

¿Quién ganó las Prácticas Libres 3 del GP Australia F1 2026?

Las Prácticas Libres 3 del Gran Premio de Australia 2026 se vieron afectadas por interrupciones que modificaron el desarrollo previsto, con un par de banderas rojas que marcaron la sesión desde sus primeros instantes. El circuito de Albert Park sufrió un retraso de 20 minutos al inicio, debido a trabajos de reparación en las barreras de la curva 5, dañadas tras un fuerte accidente ocurrido en la carrera de Fórmula 3. Esta demora obligó a los equipos a reorganizar sus planes y acelerar las pruebas una vez que se habilitó la pista.

Al finalizar la sesión, George Russell, quien sacó provecho del momento para marcar un 1:19:053 y quedarse con el mejor tiempo de la FP3, al superar por seis décimas a Hamilton y por siete a Leclerc, frustrando así lo que parecía ser un dominio total de Ferrari. Checo Pérez terminó en la vigésima posición.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Australia F1 2026? Canales de TV y online

Como cada temporada, en Claro Sports los aficionados podrán mantenerse al tanto de todo lo que ocurra en la Fórmula 1 gracias a la cobertura en vivo con el tradicional minuto a minuto, además de noticias, reportes y análisis especializados durante todo el calendario del campeonato.

La temporada promete ser especialmente atractiva para los seguidores mexicanos, ya que marcará el regreso del piloto tapatío Sergio Pérez a la parrilla, ahora como parte de Cadillac F1 Team, la escudería que buscará consolidarse dentro del campeonato y competir frente a las estructuras más fuertes del llamado “Gran Circo”.

México | Televisa (izzi y Sky+) F1 TV
Centroamérica | ESPN, Disney+ F1 TV
Estados Unidos | Apple TV
Argentina | ESPN F1 TV
Colombia | Disney+, Star+ F1 TV

