Qualy Gran Premio de Australia F1 2026, en vivo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

George Russell marcó un 1:19:053 para quedarse con el mejor tiempo de la FP3, por su parte, Checo Pérez finalizó vigésimo

Qualy del Gran Premio de Australia 2026 | Claro Sports

Resultados completos de las prácticas libres 3 del GP de Australia

Así concluyeron los pilotos las prácticas libres 3 del Gran Premio de Australia, con Russell dominando sobre Hamilton y Leclerc. El mexicano Checo Pérez terminó en el lugar 20.

George Russell (Mercedes) | 1’19.053 Lewis Hamilton (Ferrari) | 1’19.669 Charles Leclerc (Ferrari) | 1’19.827 Oscar Piastri (McLaren) | 1’20.087 Isack Hadjar (Red Bull Racing) | 1’20.137 Max Verstappen (Red Bull Racing) | 1’20.197 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | 1’20.324 Lando Norris (McLaren) | 1’20.443 Gabriel Bortoleto (Audi) | 1’20.459 Oliver Bearman (Haas F1) | 1’20.778 Arvid Lindblad (RB) | 1’20.838 Liam Lawson (RB) | 1’20.890 Esteban Ocon (Haas F1) | 1’20.983 Nico Hülkenberg (Audi) | 1’21.067 Pierre Gasly (Alpine) | 1’21.071 Franco Colapinto (Alpine) | 1’21.413 Alexander Albon (Williams) | 1’21.664 Fernando Alonso (Aston Martin Racing) | 1’22.720 Valtteri Bottas (Cadillac) | 1’23.514 Sergio Pérez (Cadillac) | 1’24.397 Carlos Sainz (Williams) | sin tiempo Lance Stroll (Aston Martin Racing) | sin tiempo

¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Australia F1 2026 hoy 6 de marzo y cómo salen?

Este viernes 6 de marzo será el día de la qualy del Gran Premio de Australia, definiendo la parrilla de salida para la primera carrera del año:

Clasificación (viernes 6 de marzo) México | 23:00 horas Centroamérica | 23:00 horas Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (sábado) Argentina | 02:00 horas (sábado) Colombia | 00:00 horas (sábado)



¿Quién ganó las Prácticas Libres 3 del GP Australia F1 2026?

Las Prácticas Libres 3 del Gran Premio de Australia 2026 se vieron afectadas por interrupciones que modificaron el desarrollo previsto, con un par de banderas rojas que marcaron la sesión desde sus primeros instantes. El circuito de Albert Park sufrió un retraso de 20 minutos al inicio, debido a trabajos de reparación en las barreras de la curva 5, dañadas tras un fuerte accidente ocurrido en la carrera de Fórmula 3. Esta demora obligó a los equipos a reorganizar sus planes y acelerar las pruebas una vez que se habilitó la pista.

Al finalizar la sesión, George Russell, quien sacó provecho del momento para marcar un 1:19:053 y quedarse con el mejor tiempo de la FP3, al superar por seis décimas a Hamilton y por siete a Leclerc, frustrando así lo que parecía ser un dominio total de Ferrari. Checo Pérez terminó en la vigésima posición.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Australia F1 2026? Canales de TV y online

Como cada temporada, en Claro Sports los aficionados podrán mantenerse al tanto de todo lo que ocurra en la Fórmula 1 gracias a la cobertura en vivo con el tradicional minuto a minuto, además de noticias, reportes y análisis especializados durante todo el calendario del campeonato.

La temporada promete ser especialmente atractiva para los seguidores mexicanos, ya que marcará el regreso del piloto tapatío Sergio Pérez a la parrilla, ahora como parte de Cadillac F1 Team, la escudería que buscará consolidarse dentro del campeonato y competir frente a las estructuras más fuertes del llamado “Gran Circo”.

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

Te puede interesar: