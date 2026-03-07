LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 3 hoy 7 de marzo desde Fanling, Hong Kong

Sigue la competencia más destacada de la temporada con un formato ampliado y grandes figuras del golf mundial

¡La emoción del LIV Golf continúa desde Asia! El LIV Golf Hong Kong vuelve a tomar el espectacular Hong Kong Golf Club en Fanling, escenario donde el golf de élite se mezcla con la energía de la ciudad, su riqueza cultural y un ambiente único dentro del circuito.

En esta jornada disfruta de la acción de uno de los torneos más atractivos del calendario, donde 54 de los mejores jugadores del mundo buscan imponerse en un formato dinámico que combina competencia individual y por equipos. Las miradas estarán puestas en grandes figuras como Sergio García, Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Kevin Na, Joaquín Niemann, Cam Smith y Phil Mickelson, todos listos para pelear por la cima en un campo que exige precisión y estrategia.

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Hong Kong 2026?

Prepárate para seguir cada golpe, cada birdie y cada momento decisivo en esta nueva ronda del LIV Golf Hong Kong, donde el espectáculo y el talento internacional se dan cita en uno de los escenarios más emblemáticos del golf en Asia.

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz forman parte del LIV Golf Hong Kong 2026 como integrantes del equipo Torque GC, aportando experiencia y talento dentro del circuito. Ancer llega a este torneo con un antecedente destacado en el campo de Hong Kong, donde logró coronarse en 2024, resultado que lo coloca nuevamente como uno de los jugadores a seguir en esta sede. Para esta temporada decidió integrarse a Torque GC tras su paso por Fireballs GC.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 4 al 8 de marzo de 2026 en el Hong Kong Golf Club lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

