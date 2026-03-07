Dominio de la Escudería Telmex Telcel: Dürksen y Noel León hacen el 1-2 en el inicio de la Fórmula 2

La temporada 2026 de la Fórmula 2 comenzó con un triunfo vital en el campeonato de la FÍA por parte de los pilotos de la Escudería Telmex Telcel

Dürksen y Noel León dominan Albert Park | Foto: Escudería Telmex Telcel

La Escudería Telmex Telcel inició con fuerza la temporada 2026 de la FIA Formula 2 Championship gracias a la destacada actuación de Joshua Dürksen y Noel León, quienes firmaron un contundente 1-2 en el circuito de Albert Park Circuit, durante la ronda inaugural en Melbourne, Australia. El resultado no solo confirma el dominio de la escudería en el arranque del campeonato, sino que también representa una gran noticia para el automovilismo latinoamericano, ya que ambos pilotos comienzan el año mostrando un nivel que los coloca desde ahora entre los principales favoritos para pelear por el título de la temporada.

Tras completar 23 vueltas en el trazado de Albert Park Circuit, de 5.278 kilómetros de longitud, Joshua Dürksen se llevó la bandera a cuadros y repitió la victoria en tierras australianas, suficiente para firmar otra sólida actuación en el inicio de la temporada de la FIA Formula 2 Championship. Detrás de él cruzó la meta el mexicano Noel León, quien se quedó con la segunda posición y volvió a demostrar sus habilidades al volante.

“Hicimos una gran carrera. Estoy muy contento. El equipo hizo un gran trabajo. No podríamos haber comenzado mejor la temporada”, declaró el paraguayo Joshua Dürksen tras finalizar la carrera.

Dürksen mostró un ritmo competitivo desde el inicio de la carrera en el circuito de Albert Park Circuit. El alemán Oliver Goethe intentó disputarle la primera plaza en varios momentos, pero el paraguayo encontró la oportunidad de tomar el liderato tras un ataque sobre Tanapol Inthraphuvasak en la segunda vuelta. A partir de ahí, el paraguayo impuso su ritmo en pista y logró consolidarse en la primera posición, desde donde controló el desarrollo de la competencia.

Noel León debuta en la Fórmula 2 2026 con segundo lugar

Por su parte, el mexicano Noel León apostó por una estrategia de paciencia, manteniendo un ritmo constante mientras esperaba el error de sus rivales. El piloto aprovechó los problemas de ritmo de Kush Maini para escalar posiciones y colocarse en zona de podio, pero su verdadero momento llegó tras el relanzamiento de la carrera luego de un coche de seguridad provocado por el accidente de Mari Boya en la vuelta 15, instante en el que decidió atacar para consolidar su avance en la clasificación.

“Un gran cierre, muy emocionante. Es una gran satisfacción subir el podio en la primera carrera”, sentenció el mexicano.

