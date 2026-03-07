Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 10, goles y posiciones del fútbol mexicano

El Mazatlán de Sergio Bueno goleó al León de Nacho Ambriz con un 4-2 frente a un León que sigue sin poder encontrar la regularidad en el Clausura 2026

La Jornada 10 del Clausura 2026 arrancó con un partido vibrante en el que Mazatlán FC firmó una contundente victoria 4-2 sobre Club León en el Estadio El Encanto, resultado que desató el entusiasmo de la afición cañonera. El conjunto sinaloense atraviesa un notable momento futbolístico desde la llegada de Sergio Bueno al banquillo, reflejado en un rendimiento ofensivo que volvió a marcar diferencia. Con este resultado, ambos equipos permanecen igualados con 10 puntos, una situación que evidencia lo apretada que está la zona media de la tabla y anticipa una intensa pelea por los boletos a la Liguilla en el tramo inicial de la recta final del torneo.

En el desarrollo del partido, el cuadro cañonero impuso condiciones desde temprano y encontró recompensa a su insistencia al minuto 25, cuando Yoel Bárcenas sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo para abrir el marcador. La presión local continuó y al 38 apareció Brian Rubio dentro del área para empujar el balón y ampliar la ventaja, aunque antes del descanso Ismael Díaz recortó distancias para el conjunto esmeralda. Ya en el complemento, Rubio volvió a hacerse presente con un certero remate de cabeza apenas al 47 tras un centro de Mauro Zaleta, mientras que al 69 Josué Ovalle sentenció el encuentro, también por la vía aérea, en una jugada a balón parado que terminó por encaminar la victoria de Mazatlán FC sobre Club León.

Resultados de la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del torneo promete un fin de semana cargado de emociones en la Liga MX, especialmente por la disputa de dos de los duelos más esperados del calendario: el Clásico Tapatío entre Guadalajara y Atlas, así como el Clásico Regio que enfrentará a Tigres UANL y CF Monterrey, encuentros que podrían tener impacto directo en la clasificación general.

Viernes 6 de marzo de 2026

Necaxa vs Pumas UNAM | 21:00 horas del Centro de México

Sábado 7 de marzo de 2026

Cruz Azul vs Atlético San Luis | 17:00 horas del Centro de México

vs | 17:00 horas del Centro de México Querétaro vs América | 17:00 horas del Centro de México

vs | 17:00 horas del Centro de México Atlas vs Guadalajara | 19:10 horas del Centro de México

vs | 19:10 horas del Centro de México Pachuca vs Puebla | 19:00 horas del Centro de México

vs | 19:00 horas del Centro de México Tigres UANL vs Monterrey | 21:00 horas del Centro de México

Domingo 8 de marzo de 2026

Toluca vs FC Juárez | 17:00 horas del Centro de México

vs | 17:00 horas del Centro de México Tijuana vs Santos Laguna | 21:00 horas del Centro de México

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Antes del arranque de la fecha, Cruz Azul se mantiene en lo más alto de la tabla con 22 puntos, apenas uno por encima de Deportivo Toluca y con una ventaja de cuatro unidades sobre Guadalajara, por lo que cualquier resultado en estos partidos podría mover de forma importante el panorama en la lucha por los primeros puestos.

Cruz Azul | 22 puntos Toluca | 21 puntos Chivas | 18 puntos Pachuca | 17 puntos Pumas | 16 puntos Atlas | 16 puntos Monterrey | 13 puntos Tigres | 13 puntos América | 11 puntos Puebla | 11 puntos San Luis | 10 puntos Juárez | 10 puntos León | 10 puntos Mazatlán | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Necaxa | 9 puntos Querétaro | 6 puntos Santos | 2 puntos

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

En el Clausura 2026, Joao Pedro se ha consolidado como el delantero más productivo del torneo, al encabezar la tabla de goleo con nueve anotaciones y marcar el mejor ritmo ofensivo del campeonato hasta ahora con el Atlético de San Luis. La apuesta del conjunto potosino resultó acertada, pues el atacante italo-brasileño también habría despertado el interés de Cruz Azul antes del arranque del certamen e incluso recibió una propuesta del Pisa que le abría la puerta de regresar a Italia con su familia. Mientras tanto, en la lucha por el campeonato de goleo, la llamada Hormiga González permanece con cinco tantos, cifra que comparte en un cuádruple empate con José Paradela, Paulinho y Alfonso González, todos todavía por detrás del notable paso que ha impuesto Joao Pedro en este semestre.

Joao Pedro | San Luis | 9 goles

Armando ‘La Hormiga’ González | Chivas | 5 goles

José Paradela | Cruz Azul | 5 goles

Paulinho | Toluca | 5 goles

Alfonso González | Atlas | 5 goles

