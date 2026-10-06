Exatlón México 2026: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de octubre? Azules o Rojos

Rojos y Azules vuelven a los circuitos tras un inicio de semana marcado por la eliminación de Pablo Franco y el dominio escarlata del lunes

¿Qué es el Duelo de los Enigmas y qué premio obtienen los ganadores? | @ExatlonMX

La séptima semana de Exatlón México 2026 continúa este martes 6 de octubre después de dos jornadas que modificaron el escenario entre Rojos y Azules. El conjunto escarlata perdió el domingo a Pablo Franco en el Duelo de Eliminación, pero respondió 24 horas después con una jornada perfecta en los circuitos.

El Equipo Rojo se quedó el lunes con el Juego por la Ventaja y posteriormente venció 8-4 a los Azules en la Batalla por la Villa 360, con Zudikey Rodríguez consiguiendo ante Gina Torres el punto que aseguró el resultado. El conjunto escarlata logró así su primera defensa exitosa de la durante la décima temporada y llega al martes después de recuperar terreno tras el golpe sufrido en la eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy martes 6 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este martes 6 de octubre a las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, de acuerdo con la programación oficial de TV Azteca.

La transmisión por televisión estará disponible a través de Azteca UNO. También será posible seguir el programa desde la aplicación oficial de TV Azteca En Vivo y las plataformas digitales del canal. Además, en Claro Sports, podrás consultar los resultados de cada una de las dinámicas del reality.

¿Quién gana la serie por el Duelo de los Enigmas de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El ganador de este martes todavía no está confirmado, aunque los Rojos llegan con mejores resultados inmediatos y una novedad en su plantilla. Después de la eliminación de Pablo Franco ante Hugo Espinoza el domingo, el Equipo Rojo incorporó a Daniel Ávila como nuevo refuerzo.

Con el refuerzo, la escuadra escarlata ganó las dos competencias del lunes. Así, los Rojos llegan con impulso colectivo y el mejor momento, pero los Azules acarrean la motivación de la última eliminación y la doble derrota de este 5 de octubre.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas y qué beneficios obtienen los ganadores?

El Duelo de los Enigmas es una de las pruebas por premios de Exatlón México. Rojos y Azules compiten en el circuito y el equipo ganador obtiene la oportunidad de elegir entre diferentes cajas misteriosas. Los atletas no saben qué premio les tocará hasta realizar su elección.

Las recompensas cambian en cada edición y pueden ir desde artículos personales y electrónicos hasta experiencias o premios especiales para los competidores. Entre los beneficios que suelen aparecer están:

Celulares, audífonos y otros dispositivos electrónicos.

Artículos personales para los atletas.

Comida, cenas y recompensas especiales.

Experiencias fuera de las instalaciones de Exatlón.

Premios sorpresa escondidos dentro de las cajas.

La “caja maldita”, que puede penalizar al ganador

¿Quién ganó la Batalla por la Villa 360 y el Juego por la Ventaja?

El Equipo Rojo ganó las dos competencias del lunes 5 de octubre. La más contundente fue la Batalla por la Villa 360, en la que derrotó 8-4 al Equipo Azul para conservar la residencia. El punto definitivo enfrentó a Zudikey Rodríguez y Gina Torres: la representante escarlata mostró mayor precisión en la zona de definición y aseguró el octavo punto de su equipo.

El resultado permitió a los Rojos defender por primera vez la Villa durante esta temporada y mantener acceso a mejores condiciones de descanso y recuperación. Además, conquistaron el Juego por la Ventaja y obtuvieron la posibilidad de repetir una carrera, salvo relevos, en la competencia que decidan.