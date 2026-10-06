Muere Eva Marie Saint a los 102 años, primera actriz en Hollywood y ganadora del Oscar

Ganadora del Oscar por ‘La ley del silencio’ en 1955, alcanzó reconocimiento internacional con ‘Con la muerte en los talones’, de Alfred Hitchcock. También participó en películas como ‘Éxodo’, ‘El árbol de la vida’ y ‘Superman Returns’

Eva Marie, leyenda del cine de Hollywood | Reuters

Eva Marie Saint, una de las actrices vinculadas con la época dorada de Hollywood y con algunas de las películas de Alfred Hitchcock, murió este martes a los 102 años en su casa de Los Ángeles, California. Representantes de su familia confirmaron el fallecimiento, con lo que termina una trayectoria que se extendió durante casi ocho décadas.

Saint construyó una carrera que incluyó cine, televisión y trabajos de voz. Su nombre quedó asociado a películas como ‘La ley del silencio’ y ‘Con la muerte en los talones’, además de producciones como ‘Éxodo’, ‘El árbol de la vida’ y ‘Superman Returns’.

¿Quién fue Eva Marie Saint y cuál fue su legado en el cine?

Eva Marie Saint nació en Nueva Jersey en julio de 1924 y comenzó a acercarse a la actuación durante sus años universitarios. A mediados de los años cuarenta inició su carrera con participaciones en cortometrajes, producciones televisivas y series.

Entre 1950 y 1952 ganó reconocimiento por su participación en ‘One Man’s Family’ y posteriormente apareció en 40 episodios de ‘Martin Kane, Private Eye’. Sin embargo, fue el cine el que terminó por marcar su trayectoria, especialmente después de interpretar a Edie en ‘La ley del silencio’, película dirigida por Elia Kazan.

Su carrera se extendió durante varias décadas y alcanzó casi un centenar de personajes. En televisión también obtuvo reconocimiento: en 1990 recibió un Emmy por ‘Crimen de élite’. En 2006 volvió a tener presencia ante una nueva generación de espectadores con ‘Superman Returns’. Sus últimos trabajos correspondieron a interpretaciones de voz.

¿De qué murió Eva Marie Saint a los 102 años de edad?

Los representantes de la familia confirmaron el fallecimiento de Eva Marie Saint a los 102 años en su residencia de Los Ángeles, sin embargo no especificaron la causa de muerte.

La actriz había reducido sus apariciones públicas durante sus últimos años. En 2018 acudió a la ceremonia de los Oscar a los 93 años para entregar un premio y recordó su relación con la Academia con una frase: “Soy más vieja que la Academia de Hollywood”.

¿Cuándo ganó el Oscar Eva Marie Saint como mejor actriz de Hollywood?

Eva Marie Saint ganó el Oscar a mejor actriz de reparto en 1955 por su interpretación de Edie en ‘La ley del silencio’, estrenada un año antes bajo la dirección de Elia Kazan. Fue la única estatuilla de la Academia que consiguió durante su carrera.

La actriz llegó a la ceremonia embarazada de nueve meses. ‘La ley del silencio’ obtuvo ocho premios Oscar, entre ellos los correspondientes a mejor película, director y actor para Marlon Brando. Saint recibió el reconocimiento dos días antes del nacimiento de su hijo.

¿Cuáles fueron las películas y producciones más famosas de Eva Marie Saint?

El papel que llevó a Saint a la audiencia internacional llegó en 1959 con ‘Con la muerte en los talones’, de Alfred Hitchcock. Interpretó a Eve Kendall, personaje que compartió pantalla con Cary Grant. La actriz recordó años después que Hitchcock le pidió bajar la voz, limitar el movimiento de las manos y mantener la mirada sobre Grant.

Su filmografía también incluye ‘El árbol de la vida’, junto a Elizabeth Taylor y ‘Montgomery Clift’; ‘Éxodo’, con Paul Newman; ‘Castillos en la arena’, junto a Taylor y Richard Burton; ‘La noche de los gigantes’, con Gregory Peck, y ‘¡Que vienen los rusos!’, donde trabajó con Carl Reiner y Alan Arkin.

Además del cine, Saint tuvo participaciones en producciones televisivas como ‘Vacaciones en el mar’ y ‘Luz de luna’. En 2018 acudió nuevamente a la ceremonia de los Oscar, donde recordó una carrera que había comenzado décadas atrás y que la convirtió en una de las últimas figuras centenarias vinculadas con el Hollywood de su generación.

Eva Marie Saint estuvo casada desde 1956 con el director y productor Jeffrey Hayden, con quien permaneció hasta su fallecimiento en 2016. La pareja tuvo dos hijos, Darrell y Laurette, además de cuatro nietos y dos bisnietos. Con su muerte, Hollywood despide a una intérprete cuya carrera atravesó generaciones y diferentes etapas del cine y la televisión.