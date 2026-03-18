BTS en vivo por Netflix: cuándo y a qué hora es el evento global de la famosa banda de K-pop

El comeback de BTS ya es una realidad: nuevo álbum ‘Arirang’, concierto en vivo desde Seúl y gira mundial en camino. Todo lo que debes saber aquí.

BTS y su concierto en Seúl | JUNG YEON-JE / AFP.

Tras casi cuatro años separados por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los integrantes de BTS vuelven a reunirse con un esperado reencuentro musical. La banda surcoreana marcará su regreso este sábado 21 de marzo con un concierto gratuito en Seúl, que será transmitido a todo el mundo a través de Netflix. Este show servirá como antesala del lanzamiento de Arirang, su nuevo álbum, con el que iniciarán en las próximas semanas una gira global que ya tiene incluida a Latinoamérica, desatando la emoción de millones de fanáticos.

Netflix: ¿Cuándo es el concierto de BTS en vivo para Latinoamérica?

El esperado concierto de BTS, titulado BTS: El Comeback en Vivo Arirang, se emitirá en exclusiva a través deNetflix este sábado 21 de marzo de 2026. El evento tendrá lugar en la emblemática Plaza Gwanghwamun, en Seúl, y marcará el esperado regreso del grupo tras cumplir con el servicio militar obligatorio. Estos son los horarios confirmados para Latinoamérica:

México (CDMX), Costa Rica: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina, Chile, Brasil (Brasilia), Uruguay: 8:00 a.m.

Let the countdown begin 🎤 BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG. March 21 8pm KST / 4am PT. LIVE worldwide exclusively on Netflix.#BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/3uwED5vq86 — netflix⁷ (@netflix) March 5, 2026

BTS en vivo para Latinoamérica: todo lo que tienes que saber del evento global

El concierto BTS: El Comeback en Vivo | Arirang de BTS se transmitirá el 21 de marzo a las 6:00 a.m. en Colombia, 5:00 a.m. en México (8:00 p.m. en Corea del Sur) a través de Netflix, apenas un día después del lanzamiento de Arirang. Este trabajo discográfico marca el regreso oficial del grupo tras cuatro años sin publicar un álbum de estudio, luego de Proof (2022) y del periodo en el que varios de sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio.

“Los siete podemos seguir adelante y avanzar”, expresaron los artistas en el comunicado que acompaña este nuevo proyecto. La expectativa entre sus seguidores es alta, especialmente después de que se confirmaran las 14 canciones del disco, entre las que destacan títulos como “Body To Body”, “Merry Go Round” e “Into The Sun”.

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