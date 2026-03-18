¡Sí habrá Mundial! Foxborough llega a un acuerdo para albergar los partidos en el Gillette Stadium

Foxborough firmó un acuerdo con el Comité Organizador para no cargar con los costos de la seguridad en el estadio

Estadio de Boston durante un encuentro del New England Revolution | Reuters

La ciudad de Foxborough aprobó la realización de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillette Stadium, luego de varios meses de negociaciones relacionadas con los costos de operación del evento. La decisión fue tomada por unanimidad por la junta local, que finalmente autorizó la licencia para albergar siete encuentros del torneo.

Según información de NBC, el principal punto de discusión durante el proceso fue el financiamiento de las medidas de seguridad necesarias para recibir un evento de este tipo. Autoridades municipales habían expresado preocupación por la posibilidad de asumir gastos cercanos a los ocho millones de dólares, en caso de que los recursos federales no llegaran a tiempo.

El retraso en la entrega de fondos por parte del Departamento de Seguridad complicó el panorama. La dependencia tenía previsto liberar recursos a finales de enero, pero una interrupción en su financiamiento impidió avanzar conforme al calendario establecido.

Ante este escenario, los integrantes de la junta señalaron en reuniones previas que no contaban con garantías suficientes sobre la disponibilidad de equipo y personal para cumplir con el plan de seguridad antes del inicio del torneo. El plazo para tener todo listo se fijó a inicios de junio, a pocos días del primer partido programado.

La situación se resolvió tras un acuerdo entre el municipio, el comité organizador Boston Soccer 2026 y Kraft Sports + Entertainment. En el entendimiento alcanzado, se estableció que la ciudad no asumirá costos relacionados con la organización del evento.

Como parte del acuerdo, el comité organizador contará con respaldo financiero para cubrir los gastos anticipados, incluyendo los relacionados con seguridad. Además, se dispuso un fondo inicial de 1.5 millones de dólares destinado a equipamiento policial, mientras que los costos operativos serán cubiertos posteriormente mediante facturación.

Representantes legales del comité indicaron que, en caso de que los recursos federales no se concreten, el Kraft Group asumirá los gastos correspondientes. Este grupo empresarial es propietario del estadio y está encabezado por Robert Kraft.

El acuerdo también contempla beneficios económicos para la ciudad, que recibirá una parte de los ingresos derivados de la venta de boletos en los siete partidos programados en la sede.

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