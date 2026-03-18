Mictlán vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mictlán y Malacateco por la jornada 14 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mictlán Malacateco, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mictlán y Deportivo Malacateco, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Se trata de un duelo directo en la lucha por la permanencia, con dos equipos que llegan presionados por la tabla acumulada y con la necesidad de sumar para no comprometer su futuro en la categoría.

Mictlán suma 15 puntos y se ubica en la décima posición del Clausura, tras cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez viene de caer en la última jornada, resultado que frenó su recuperación en el torneo. En la tabla acumulada, la situación es delicada: ocupa la décima casilla con 39 puntos, muy cerca de los puestos de descenso.

Por su parte, Malacateco atraviesa un momento irregular en la competencia. Con 12 puntos, se ubica en la última posición del Clausura, luego de tres victorias, tres empates y siete derrotas. El conjunto dirigido por Roberto Montoya arrastra varios partidos sin ganar y llega con la urgencia de cambiar su dinámica, en un contexto donde la distancia con la zona baja se ha reducido y cada resultado puede ser determinante.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Malacateco hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El encuentro entre Mictlán y Malacateco está programado para el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mictlán vs Malacateco para la jornada 14, al momento

Ni Mixco ni Achuapa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán : Junior Figueroa; Richard Monges, Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez; Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón, Julio César Rodríguez y William Fajardo. DT : Gabriel Álvarez.

: Junior Figueroa; Richard Monges, Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez; Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón, Julio César Rodríguez y William Fajardo. : Gabriel Álvarez. Malacateco: Miguel Jiménez; Brayan Morales, Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa; Frank de León, Kevin Ramírez, José Ochoa, Ángel López, Franklin Quinteros; Nelson Andrade y Byron Angulo. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes del Mictlán vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mictlán y Malacateco:

29 de enero de 2026 | Malacateco 2-0 Mictlán | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de octubre de 2025 | Malacateco 1-0 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Mictlán 2-2 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 25 de marzo de 2017 | Malacateco 2-0 Mictlán | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 29 de enero de 2017 | Mictlán 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2017

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