Vive Latino 2026 en vivo: transmisión Día 1; cartelera, mapa y horarios

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Todo lo que tienes que saber del Vive Latino. | @vivelatino

El Vive Latino 2026 se celebra este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en una edición que vuelve a reunir rock, pop, urbano y propuestas alternativas en el mismo fin de semana. El festival además coincide con el puente por el descanso obligatorio del lunes 16, un detalle que empujó todavía más la expectativa por el arranque de actividades.

La edición de este año llega con ajustes importantes. El mapa del recinto cambió respecto a años anteriores y también hubo movimientos en el cartel tras las bajas de Moby, NAFTA y The Mars Volta, aunque el programa mantiene nombres fuertes como Lenny Kravitz, Enjambre, Juanes, John Fogerty, Cypress Hill, Maldita Vecindad y Moenia para el primer día.

Para los asistentes, la recomendación es llegar con tiempo. Las puertas abren desde la 1:00 de la tarde, las primeras bandas salen entre 1:40 y 2:00 pm., y la jornada se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada. Con ese panorama, el Día 1 del Vive Latino arranca como una jornada larga en la que también habrá lucha libre, comedia, zonas de comida y transmisión para quienes no consiguieron boleto.

¿A qué hora empieza el Vive Latino 2026 hoy 14 de marzo de 2026?

El acceso al festival inicia a la 1:00 pm. y los primeros conciertos del sábado comienzan a partir de la 1:40 pm. La actividad musical se irá desarrollando en todos los escenarios durante la tarde y la noche, con los últimos shows programados hasta la madrugada.

¿Quién transmite en vivo el Vive Latino 2026 y dónde ver los conciertos del Día 1?

La transmisión en vivo del Vive Latino 2026 corre a cargo de Amazon Music. El streaming del Día 1 estará disponible en el canal de Twitch de Amazon Music y comenzará a las 3:25 pm; la cobertura incluye algunos de los shows más importantes del festival, no la totalidad del cartel.

LineUp sábado 14 de marzo: horarios por bandas

El sábado 14 de marzo tendrá una cartelera amplia y repartida en cinco espacios. En el escenario Amazon Music estarán Orqueska (14:15), Enanitos Verdes (15:45), Love of Lesbian (17:25), Enjambre (19:30), Lenny Kravitz (21:40) y Maldita Vecindad (00:05). En el escenario Amazon tocarán Margaritas Podridas (13:40), Mc Davo (14:55), Carlos Sadness (16:35), Juanes (18:25), John Fogerty (20:35), El Gran Combo de Puerto Rico (23:05) y Moenia (01:00).

En el Telcel aparecen Erin Memento (13:40), Marco Mares (14:55), Nacho Vegas (16:35), White Lies (18:25), Cypress Hill (20:35) y Trueno (23:05). La Carpa Little Caesars recibirá a Planta Industrial (14:20), Alcalá Norte (15:45), Cuco (17:20), Airbag (19:30), Ke Personajes (21:55) y Los Amigos Invisibles (00:05), mientras que la Carpa Intolerante tendrá a Los Pream (15:00), Los Viejos (16:35), Madreperla (18:27), Chetes (20:35), Los Látigos (23:00) y Ladrones (01:05).

Mapa del Vive Latino 2026: ubica el escenario de tus bandas favoritas

El mapa del festival cambió para esta edición. El escenario principal será Amazon Music dentro del Estadio GNP Seguros; a la derecha se ubicará Amazon y al frente Telcel. Al fondo quedarán la Carpa Intolerante y la Little Caesars, mientras entre los escenarios habrá zonas de comida, food trucks y El Parquesito para descanso.

Entre el Telcel y las carpas también estarán el ring de lucha libre y la Casa Comedy. La organización además mantiene disponible su mapa oficial y la app del festival para que cada asistente pueda revisar accesos, servicios y distribución de espacios antes de entrar.

¿Cómo llegar al Vive Latino 2026 y qué objetos están permitidos?

El festival se realiza en el Estadio GNP, con acceso peatonal por la Puerta 6 del estadio y la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Para llegar en transporte público, una de las rutas recomendadas es usar la Línea 9 del Metro y bajar en Ciudad Deportiva o Velódromo; también se puede llegar en Metrobús Línea 2 por UPIICSA o Iztacalco.

En cuanto al ingreso, sí se permiten bolsas pequeñas de hasta 30 por 30 centímetros, cangureras, lentes de sol, sombreros, tapones para oídos, maquillaje en polvo, medicinas con receta, cámaras no profesionales, bloqueador en crema de hasta 100 mililitros, gel antibacterial pequeño y termos de plástico vacíos. En cambio, están prohibidos objetos como sustancias ilegales, mascotas, rayos láser, plumones, joyería con picos, sombrillas, mochilas grandes, comida o bebida ajena al festival, armas, cámaras profesionales y perfumes.

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