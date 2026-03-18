Parataekwondoínes recibirán premios económicos en Grand Prix rumbo a Los Angeles 2028

El parataekwondo da un paso hacia la equidad con incentivos económicos y mayor proyección internacional en el nuevo ciclo paralímpico

Los paraatletas recibirán mejores premios económicos | copame_oficial

A partir de este año, los parataekwondoínes mexicanos también recibirán un premio económico en caso de obtener medalla en los Grand Prix, con montos que alcanzarán hasta los dos mil dólares. Esta medida busca hacer más equitativo el deporte en cuanto a incentivos, equiparándolos con los competidores convencionales, además de motivar a los paraatletas y otorgarles puntos para el ranking.

“Ellos participaban en los Grand Prix del ciclo pasado, teníamos medallistas aquí con el equipo de México. Ahora que ya hay una bolsa económica para ellos, claro que los motiva, sobre todo porque no se había hecho un Grand Prix de parataekwondo en Roma; siempre se cambiaba de sede”, explicó la entrenadora nacional, María del Rosario Espinoza.

Entre los cambios más relevantes destaca que en los Grand Prix participarán los 32 mejores para atletas de cada división, lo que permitirá encaminar su proceso rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

“Ahora que ya es igual que los convencionales, a mí me gusta mucho que mis atletas compitan en el mismo escenario, porque aprenden de ellos. Sabemos que el parataekwondo se ha desarrollado en muchos países y eso beneficia a todos, porque al final hay mayor competencia. Nosotros estamos trabajando fuerte”, señaló en entrevista con Claro Sports.

El primer Grand Prix de la temporada de parataekwondo será el de Roma, que se disputará del 4 al 7 de junio. En este certamen, los ganadores de la medalla de oro recibirán dos mil dólares y 60 puntos para el ranking; los de plata obtendrán mil dólares y 36 unidades, mientras que los de bronce se llevarán 500 dólares y 21 puntos.

Por su parte, los competidores convencionales tendrán actividad del 5 al 7 de junio, donde el primer lugar será premiado con cinco mil dólares, el segundo con tres mil y el tercero con mil dólares.

El equipo mexicano tuvo un buen inicio de temporada al conseguir siete medallas en el US Open. Su siguiente compromiso será en mayo, cuando participen en el Campeonato Panamericano de Medellín, al que asistirá el equipo completo como parte de su preparación rumbo al Mundial de Corea.

“Siempre arrancar es difícil para todos los equipos porque hay atletas que vienen de lesiones. Fue un paso importante el que dimos en el US Open por los puntos de ranking que lograron cuatro de los atletas, además de las medallas de plata y bronce, y el roce competitivo que tuvieron”, concluyó.

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