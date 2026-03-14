¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público? Rutas completas
Los organizadores del Festival Vive Latino 2026 publicaron las zonas de estacionamiento para el evento
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El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 está a la vuelta de la esquina. Los fans de todos los artistas a presentarse en el Estadio GNP Seguros ya se alistan para vivir dos días llenos de ritmos diversos; y la organización promete que será una verdadera fiesta.
Si bien son días de fiesta que hay que disfrutar, se pide ir con cautela y mesura, además de programar bien los tiempos de salida y llegada para evitar momentos desagradables. Es por ello que te damos algunos consejos de rutas para que puedas llegar al recinto sin problema alguno.
¿Cómo llegar en transporte público al Vive Latino 2025?
Si se desea llegar por Metro, las estaciones más cercanas al recinto son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, correspondientes a la Linea 9 (Tacubaya-Pantitlán)
Si se desea llegar por Metrobús, las estaciones más cercanas son: Rodeo, Upiicsa, Iztacalco y Goma, todas ellas correspondientes a la Linea 2 (Tacubaya-Tepalcates).
De igual forma se puede adquirir el servicio de Ticket2ride de Ticketmaster. Es un transporte seguro que pasa por diversos puntos de la ciudad y llega al recinto. Al terminar el evento, se vuelve a abordar y te dejan en el punto de origen. Se puede adquirir en línea o en los diversos módulos que estarán ubicados en el inmueble.
Finalmente, la Línea 2 del trolebús te lleva al Autódromo haciendo paradas en las estaciones de Ciudad Deportiva y Avenida Río Churubusco. Mientras que para el RTP deberás consultar las rutas que pasan por Río Churubusco o Viaducto.
¿Habrá estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Vive Latino?
Los organizadores del evento anunciaron en las redes del evento que habrán diversos puntos de estacionamiento para los fans de los distintos grupos de música que se harán presente en el festival. Algunos de ellos están cerca de la estación de metro Velódromo, así como otros que están más cercanos a las estaciones de Ciudad Deportiva y Puebla. El aparcamiento general se encuentra en la calle Resina, llegando por la parada Iztacalco del Metrobús.
Lista completa de artistas por día para el Vive Latino 2026
El cartel del Vive Latino 2026 incluye a artistas y bandas de distintos países. Entre los participantes confirmados se encuentran agrupaciones de música en español e internacional que formarán parte de las presentaciones durante los dos días del festival.
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Ke Personajes
- Juanes
- Ladrones
- John Fogerty
- Lenny Kravitz
- Liran’ Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloco
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orqueska
- Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- Steve Aoki
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies
Precios para bebidas y comida en el Vive Latino 2026
En dichos eventos masivos hay venta de alimentos y bebidas, además de diversos snacks. De momento se desconocen la exactitud de los costos, pero el año pasado la mayoría de ellos rebasa el costo de los 150 pesos. Algo que se consume muy a menudo en estos eventos son las cervezas, mismas que tendrían un costo alrededor de los 190 pesos.
Por su parte, los diversos platillos, como pizzas, hamburguesas o tacos podrían llegar a costar alrededor de los 140 a los 160 pesos. Al ser un año nuevo, el festival podría incrementar sus costos, por lo que será importante que ser precavido con las comidas y bebidas.