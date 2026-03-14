¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público? Rutas completas

Los organizadores del Festival Vive Latino 2026 publicaron las zonas de estacionamiento para el evento

El Estadio GNP albergará el Vive Latino 2026 | Imago7

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 está a la vuelta de la esquina. Los fans de todos los artistas a presentarse en el Estadio GNP Seguros ya se alistan para vivir dos días llenos de ritmos diversos; y la organización promete que será una verdadera fiesta.

Si bien son días de fiesta que hay que disfrutar, se pide ir con cautela y mesura, además de programar bien los tiempos de salida y llegada para evitar momentos desagradables. Es por ello que te damos algunos consejos de rutas para que puedas llegar al recinto sin problema alguno.

¿Cómo llegar en transporte público al Vive Latino 2025?

Si se desea llegar por Metro, las estaciones más cercanas al recinto son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, correspondientes a la Linea 9 (Tacubaya-Pantitlán)

Si se desea llegar por Metrobús, las estaciones más cercanas son: Rodeo, Upiicsa, Iztacalco y Goma, todas ellas correspondientes a la Linea 2 (Tacubaya-Tepalcates).

De igual forma se puede adquirir el servicio de Ticket2ride de Ticketmaster. Es un transporte seguro que pasa por diversos puntos de la ciudad y llega al recinto. Al terminar el evento, se vuelve a abordar y te dejan en el punto de origen. Se puede adquirir en línea o en los diversos módulos que estarán ubicados en el inmueble.

Finalmente, la Línea 2 del trolebús te lleva al Autódromo haciendo paradas en las estaciones de Ciudad Deportiva y Avenida Río Churubusco. Mientras que para el RTP deberás consultar las rutas que pasan por Río Churubusco o Viaducto.

¿Habrá estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Vive Latino?

Los organizadores del evento anunciaron en las redes del evento que habrán diversos puntos de estacionamiento para los fans de los distintos grupos de música que se harán presente en el festival. Algunos de ellos están cerca de la estación de metro Velódromo, así como otros que están más cercanos a las estaciones de Ciudad Deportiva y Puebla. El aparcamiento general se encuentra en la calle Resina, llegando por la parada Iztacalco del Metrobús.

Lista completa de artistas por día para el Vive Latino 2026

El cartel del Vive Latino 2026 incluye a artistas y bandas de distintos países. Entre los participantes confirmados se encuentran agrupaciones de música en español e internacional que formarán parte de las presentaciones durante los dos días del festival.

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke Personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravitz

Liran’ Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloco

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska

Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

Steve Aoki

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

Precios para bebidas y comida en el Vive Latino 2026

En dichos eventos masivos hay venta de alimentos y bebidas, además de diversos snacks. De momento se desconocen la exactitud de los costos, pero el año pasado la mayoría de ellos rebasa el costo de los 150 pesos. Algo que se consume muy a menudo en estos eventos son las cervezas, mismas que tendrían un costo alrededor de los 190 pesos.

Por su parte, los diversos platillos, como pizzas, hamburguesas o tacos podrían llegar a costar alrededor de los 140 a los 160 pesos. Al ser un año nuevo, el festival podría incrementar sus costos, por lo que será importante que ser precavido con las comidas y bebidas.

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