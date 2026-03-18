¡A pagar caro! Efraín Juárez, sancionado con fuerte multa tras polémicos festejos contra Cruz Azul

El técnico de Pumas fue multado por un festejo polémico tras duelo vs Cruz Azul, pero podrá dirigir el Clásico ante América en el Clausura 2026

El estratega auriazul se calentó al final del duelo ante los celestes | Imago7

Efraín Juárez fue sancionado con una multa económica cercana a los 352 mil pesos después de los insultos y gestos que lanzó tras el empate entre Pumas y Cruz Azul. La resolución cayó sobre el técnico universitario por una conducta considerada inapropiada al cierre del partido de la jornada 11 del Clausura 2026. La noticia más importante para Pumas es que el castigo no incluye suspensión, por lo que Juárez sí podrá sentarse en el banquillo para el Clásico Capitalino. El entrenador quedó habilitado para dirigir el duelo frente al América, un cruce que llega en un momento decisivo para la parte alta de la tabla y para el cierre del torneo regular.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria

“Hacemos referencia a la conducta llevada a cabo por el Director Técnico del Club Universdad Nacional, el señor Efraín Juárez Valdéz, al finalizar el encuentro Pumas vs Cruz Azul de la jornada 11 de la Liga MX. En ese contexto, el análisis efectuado por la Comisión Disciplinaria al comportamiento del Director Técnico, se determinó que, el señor Efraín Juárez Valdéz, transgredió lo previsto en el artículo 26 incisos b), d) y v), así como el artículo 45 inciso p), el artículo 70 inciso b), y el Apéndice I del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF)”.

“La Comisión Disciplinaria resolvió que el Director Técnico realizó una conducta que va en detrimento del ‘Fair Play’, del deporte, del juego limpio y del fútbol federado en general, ya que, insultó a los aficionados del Club Universidad Nacional, aunado que realizó un gesto que puede considerarse ofensivo en el contexto que lo llevó a cabo. En consecuencia, la Comisión Disciplinaria determinó aplicar una sanción consistente en una multa de 3,000 UMAs (equivalente a $351,930.00 pesos) al Director Técnico, por transgredir los preceptos citados del Reglamento de Sanciones”, fue el comunicado de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

Todo se detonó después del 2-2 entre Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria, un partido que dejó a los auriazules con un punto de enorme carga emocional. El cierre del encuentro encendió a Efraín Juárez, que explotó frente a la grada tras la reacción de su equipo y convirtió el festejo en el centro de la conversación del futbol mexicano.

Las imágenes captaron al técnico gritando “aquí hay huevos” y realizando ademanes hacia su zona genital, una escena que se volvió viral en cuestión de minutos. La Comisión Disciplinaria interpretó esa conducta como un exceso y tomó la determinación de castigar al estratega con una multa económica, sin dar el paso hacia una sanción deportiva.

El Reglamento de Sanciones contempla castigos para festejos con actitudes groseras, burlas o conductas antideportivas, incluso con multa y posibilidad de suspensión de uno o dos partidos. En este caso, la autoridad optó por el golpe al bolsillo, una salida que deja a Pumas con su entrenador en la línea de banda para el siguiente compromiso.

La determinación representa un alivio deportivo para Universidad Nacional, porque el club mantiene a su técnico en el partido ante el acérrimo rival. La sanción ya fue notificada a la institución y con ello se despeja cualquier duda sobre la presencia de Juárez ante las Águilas.

Pumas recibirá al América el sábado 21 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Así, Juárez llegará al Clásico Capitalino castigado en lo económico, pero plenamente habilitado en lo deportivo, en una noche que puede marcar el tono del cierre universitario en el Clausura 2026.

El caso de Efraín Juárez también revive un antecedente reciente en la Liga MX, en comparación con la sanción que recibió Martín Anselmi por un festejo similar. La diferencia ahora es que Pumas ya conoce el alcance del castigo: multa fuerte, mensaje disciplinario claro y banquillo intacto para enfrentar al América en uno de los partidos más calientes del semestre.

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