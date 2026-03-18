Mixco vs Achuapa en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Achuapa por la jornada 14 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mixco Achuapa, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mixco y Deportivo Achuapa, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro enfrenta a dos equipos con realidades distintas: uno que busca consolidarse en la zona de clasificación y otro que necesita sumar para alejarse del descenso, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del torneo.

Deportivo Mixco llega ubicado en la cuarta posición con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez atraviesa un buen momento tras su triunfo como visitante en la última jornada, resultado que confirmó su crecimiento en el campeonato. Los chicharroneros encadenan varias jornadas sin perder y buscan consolidarse en puestos de clasificación.

Por su parte, Achuapa se presenta en la novena posición con 15 unidades y la necesidad de sumar. El equipo viene de una derrota reciente que derivó en la salida de Rafael Loredo y la llegada de Álvaro García, quien asume con el objetivo de cambiar la dinámica. Los cebolleros arrastran una racha sin victorias y, además, están comprometidos en la tabla acumulada, con mínima diferencia respecto a los puestos de descenso.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Achuapa hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El encuentro entre Mixco y Achuapa está programado para el miércoles 18 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Achuapa para la jornada 14, al momento

Ni Mixco ni Achuapa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco : Kevin Moscoso; Allen Yanes, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Óscar González, Esnaydi Zúñiga, Kevin Illescas; Jefrey Segura y Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Óscar González, Esnaydi Zúñiga, Kevin Illescas; Jefrey Segura y Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Achuapa: Ederson Cabezas; Carlos Castrillo, Sixto Betancourt, Carlos Santos, Yeison Carabalí; Edgar Macal, Randall Corado, Kevin Tiul, Alexis Matta; Jomal Williams y Derlis Aquino. DT: Álvaro García.

Antecedentes del Mixco vs Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Achuapa:

28 de enero de 2026 | Achuapa 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 11 de diciembre de 2025 | Mixco 0-0 Achuapa | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 7 de diciembre de 2025 | Achuapa 3-2 Mixco | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 22 de noviembre de 2025 | Mixco 5-1 Achuapa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de octubre de 2025 | Achuapa 3-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar