Vive Latino 2026 en vivo: transmisión Día 2; cartelera, mapa y horarios

Vive Latino 2026 vive su segundo día con Fobia, Los Fabulosos Cadillacs y Smashing Pumpkins en una jornada larga en el Estadio GNP

Transmisión en vivo, Vive Latino | FB: festivalvivelatino

El Vive Latino 2026 se celebra este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en una edición que vuelve a reunir rock, pop, urbano y propuestas alternativas en el mismo fin de semana. El festival además coincide con el puente por el descanso obligatorio del lunes 16, un detalle que empujó todavía más la expectativa por el arranque de actividades.

La edición de este año llega con ajustes importantes. El mapa del recinto cambió respecto a años anteriores y también hubo movimientos en el cartel tras las bajas de Moby, NAFTA y The Mars Volta, aunque el programa mantiene nombres fuertes como Lenny Kravitz, Enjambre, Juanes, John Fogerty, Cypress Hill, Maldita Vecindad y Moenia para el primer día.

Para los asistentes, la recomendación es llegar con tiempo. Las puertas abren desde la 1:00 de la tarde, las primeras bandas salen entre 1:40 y 2:00 pm., y la jornada se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada. Con ese panorama, el Día 2 del Vive Latino arranca como una jornada larga en la que también habrá lucha libre, comedia, zonas de comida y transmisión para quienes no consiguieron boleto.

¿A qué hora empieza el Vive Latino 2026 hoy domingo 15 de marzo de 2026?

El acceso al festival inicia a la 1:00 pm. y los primeros conciertos del sábado comienzan a partir de la 1:40 pm. La actividad musical se irá desarrollando en todos los escenarios durante la tarde y la noche, con los últimos shows programados hasta la madrugada.

¿Quién transmite en vivo el Vive Latino 2026 y dónde ver el Día 2 del festival?

La transmisión en vivo del Vive Latino 2026 corre a cargo de Amazon Music. El streaming del Día 1 estará disponible en el canal de Twitch de Amazon Music y comenzará a las 3:25 pm; la cobertura incluye algunos de los shows más importantes del festival, no la totalidad del cartel.

LineUp domingo 15 de marzo: horarios por bandas

La jornada dominical en el Escenario Amazon Music comenzará a las 14:15 con Triciclo Circus Band, seguida por Dread Mar I a las 15:45. A las 17:25 llegará el show especial “Música Pa’ Mandar a Volar presentado por Aeroméxico”, antes de que Fobia tome el escenario a las 19:30. El cierre fuerte llegará con Los Fabulosos Cadillacs a las 21:40 y la madrugada quedará en manos de Steve Aoki, quien se presentará a las 00:05.

En el Escenario Amazon, la actividad iniciará a las 13:40 con Kevis & Maykyy, seguido de Percance a las 14:55. Más tarde, Santa Sabina subirá al escenario a las 16:35, mientras que el bloque de la tarde tendrá a Esteman y Daniela Spalla a las 18:25. La noche continuará con Illya Kuryaki and the Valderramas a las 20:35, antes de que The Smashing Pumpkins encabecen el escenario a las 23:05. El cierre será a la 01:00 con Banda Machos.

El Escenario Telcel abrirá actividades a las 13:40 con Malcriada, seguido de Ladrones a las 14:55. Hermanos Gutiérrez se presentarán a las 16:35, antes de que Rusowsky continúe la jornada a las 18:25. Ya por la noche, Allison tocará a las 20:35 y el cierre del escenario será a las 23:05 con Rich Mafia (Alemán + GeraMx).

La Carpa Little Caesars arrancará el domingo a las 14:20 con Reyna Tropical y continuará a las 15:45 con Rigoberta Bandini. Más tarde, Conociendo Rusia tocará a las 17:25, seguido de Liran’ Roll a las 19:30. La noche tendrá a Tom Morello a las 21:50 como uno de los actos principales, antes del cierre a las 00:05 con Avatar.

En la Carpa Intolerante, la programación comenzará a las 13:45 con Filtro, seguido de Beta a las 15:00. Dubioza Kolektiv continuará a las 16:35, mientras que Monobloc se presentará a las 18:30. Ya entrada la noche, Hello Seahorse tocará a las 20:35 y el escenario cerrará a las 23:05 con Meridian Brothers.

Mapa del Vive Latino 2026: ubica el escenario de tus bandas favoritas

El mapa del festival cambió para esta edición. El escenario principal será Amazon Music dentro del Estadio GNP Seguros; a la derecha se ubicará Amazon y al frente Telcel. Al fondo quedarán la Carpa Intolerante y la Little Caesars, mientras entre los escenarios habrá zonas de comida, food trucks y El Parquesito para descanso.

Entre el Telcel y las carpas también estarán el ring de lucha libre y la Casa Comedy. La organización además mantiene disponible su mapa oficial y la app del festival para que cada asistente pueda revisar accesos, servicios y distribución de espacios antes de entrar.

¿Cómo llegar al Vive Latino 2026 y qué objetos están permitidos?

El festival se realiza en el Estadio GNP, con acceso peatonal por la Puerta 6 del estadio y la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Para llegar en transporte público, una de las rutas recomendadas es usar la Línea 9 del Metro y bajar en Ciudad Deportiva o Velódromo; también se puede llegar en Metrobús Línea 2 por UPIICSA o Iztacalco.

En cuanto al ingreso,sí se permiten bolsas pequeñas de hasta 30 por 30 centímetros, cangureras, lentes de sol, sombreros, tapones para oídos, maquillaje en polvo, medicinas con receta, cámaras no profesionales, bloqueador en crema de hasta 100 mililitros, gel antibacterial pequeño y termos de plástico vacíos. En cambio, están prohibidos objetos como sustancias ilegales, mascotas, rayos láser, plumones, joyería con picos, sombrillas, mochilas grandes, comida o bebida ajena al festival, armas, cámaras profesionales y perfumes.

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