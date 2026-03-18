¡Sin mexicanos! El equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La MLB en Español ha revelado el lineup ideal del torneo, una lista que, sorprendentemente, no incluye a ningún jugador mexicano

El equipo de ensueño del Clásico Mundial 2026 | REUTERS

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegó a su fin con la consagración histórica de Venezuela, que se coronó campeón al vencer 3-2 a Estados Unidos en un emocionante partido en el loanDepot park de Miami. Sin embargo, al analizar el rendimiento individual y colectivo de los jugadores a lo largo del torneo, la MLB en Español ha revelado el lineup ideal del torneo, una lista que, sorprendentemente, no incluye a ningún jugador mexicano, pese a la destacada participación de México en el certamen.

El equipo ideal, formado por los jugadores más destacados de cada puesto, tiene a Fernando Tatis Jr. de República Dominicana, Roman Anthony de Estados Unidos y Dante Nori de Italia como los jardineros que destacan por su ofensiva y sus aportes clave en el torneo. Tatis Jr. sigue demostrando su poder y versatilidad, mientras que Anthony y Nori, aunque menos conocidos, brillaron con su capacidad para conectar en momentos decisivos.

En el infield, Ezequiel Tovar de Venezuela se lleva el puesto de campocorto, mientras que Brice Turang de Estados Unidos ocupa la segunda base. Tovar, con su destacada defensa y capacidad al bate, se consolidó como uno de los mejores en su posición, mientras que Turang, con una sólida actuación, se posicionó entre los mejores de su generación.

El tercer base es Maikel García, de Venezuela, quien ha demostrado ser una pieza clave en el lado defensivo y ofensivo, mientras que en primera base se encuentra Luis Arraez, otro venezolano que sigue demostrando su impresionante contacto con el bate. Ambos jugadores fueron esenciales para el éxito de sus respectivos equipos a lo largo del torneo.

En la lomita, el puesto de lanzadores se completa con Paul Skenes, Logan Webb y Aaron Nola. Skenes, de Estados Unidos, fue una de las revelaciones del torneo con su increíble rendimiento desde el montículo. Webb y Nola, también de Estados Unidos e Italia respectivamente, fueron fundamentales para asegurar victorias clave para sus equipos, con sólidas salidas que dejaron huella en el Clásico.

El puesto de receptor fue para Austin Wells (República Dominicana), quien jugó un papel crucial en la gestión de los lanzadores y fue una presencia constante en la ofensiva. Y, finalmente, el bateador designado (DH) es Shohei Ohtani de Japón, quien, como siempre, destacó no solo por su habilidad como bateador, sino también por su capacidad para cambiar el rumbo de un juego con su poderosa ofensiva.

Lo que destaca de este equipo ideal es que, a pesar de la gran participación de México en el torneo, no se incluyen jugadores aztecas en este lineup ideal. Aunque México sorprendió al derrotar a grandes selecciones y llegó hasta las etapas finales, no logró que sus jugadores llegaran a formar parte de este selecto grupo de mejores del torneo.

Esto pone de relieve el alto nivel de competencia y la dura lucha por estar en la élite mundial del béisbol. A pesar de ello, el equipo mexicano sigue siendo uno de los más prometedores, con talentos como Alejandro Kirk, Jarren Duran y Randy Arozarena, quienes continúan demostrando el crecimiento del béisbol en México y su capacidad para competir en el más alto nivel.

Con el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya concluido, los jugadores seleccionados para este lineup ideal son un reflejo del gran talento internacional que ha elevado el nivel del torneo. Sin mexicanos en la lista, la competencia por estar en la élite global continúa, y con miras al futuro, equipos como México seguirán luchando por estar en lo más alto del béisbol mundial.

Te puede interesar: