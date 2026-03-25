¡Golazo! En la nueva casa de Messi y el Inter Miami; Carín León estrenará el Nu Stadium en concierto

El artista mexicano será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium de Miami. Conoce la fecha y cúando comprar los boletos.

¿Cuándo es el concierto de Carín León en Miami? | Cortesía Inter Miami CF

En el mes de abril, el Inter Miami estrenará su nuevo estadio en Freedom Park, y ya hay fecha y artista para el primer concierto en la nueva casa de las ‘garzas’. El dos veces ganador del Grammy, Carín León, encabezará el histórico primer concierto en el Nu Stadium, programado para el mes de junio.

“El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto, me llena de mucho orgullo“, declaró Carín León. “Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas”.

La esperada fecha en Miami se suma a la gira 2026 de León, que comenzó a principios de marzo del 2026 y llega tras su reciente premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

“Dar la bienvenida a un artista del nivel de Carín León como el primer concierto en Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial: ofrecer las mejores experiencias de entretenimiento en vivo en el Sur de la Florida”, afirmó Jeff Henry, Eventos Especiales de Heron Sports & Entertainment, la plataforma dedicada de Inter Miami CF enfocada en la organización, promoción y producción de grandes eventos de entretenimiento. “Sabemos que los fans de Carín han estado esperando con entusiasmo su fecha en Miami, y estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestro nuevo recinto para que él y sus seguidores vivan una noche inolvidable”.

El artista nacido en Hermosillo se ha presentado en algunos de los escenarios más icónicos, como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata. En 2025, rompió récords de asistencia en el Rodeo de Houston, con más de 70,000 fans. León se convirtió en el primer artista latino en encabezar el Sphere en Las Vegas, con siete funciones con lleno. Entre sus colaboraciones abarcan una amplia gama de estrellas internacionales, incluyendo Ricky Martin, Maluma, Camilo y Kane Brown, además de ser elegido para formar parte de la banda sonora de la siguiente Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cuándo será el concierto de Carín León en el Nu Stadium la nueva casa de Messi y el Inter Miami?

El concierto de Carín León en el sur de la Florida se llevará a cabo en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami. Está programado para el domingo 28 de junio y será el primer artista en presentarse en este recinto.

¿Cuándo y cómo será la venta de boletos para el concierto de Carín León en Miami?

Habrá un total de tres preventas. La primera, para los abonados del Inter Miami, que comenzará el jueves 26 de marzo, a las 10:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos (08:00 de la CDMX).

La segunda preventa será para el club de fans de Carín León, a partir de las 12:00 horas del Este del mismo 26 de marzo. Por último, la preventa de Ticketmaster, a las 14:00 horas tiempo de Miami.

La venta de boletos para el público general será viernes 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos.

Todas las fechas de la gira de Carín León en 2026:

Estas son las siguientes fechas de la gira de Carín León, que inició en enero en Guanajuato. Los primeros tres meses del año se presentó en México y para el 20 de mayo tendrá sus primeras presentaciones en Estados Unidos.

26 de marzo 2026 | Palenque de Irapuato | Irapuato

27 de marzo 2026 | Estadio de Béisbol Arturo C Nahl | La Paz

28 de marzo 2026 | Explanada Madcons | Los Cabos

12 de abril 2026 | Teatro del Pueblo | San Cristobal de las Casas, Chiapas

17 de abril 2026 | Palenque de San Marcos | Aguascalientes

18 de abril 2026 | Palenque de San Marcos | Aguascalientes

19 de abril 2026 | Palenque de la Feria Tepabril | Tepatitlán, Jalisco

01 de mayo 2026 | Explanada de la Feria | Torreón

02 de mayo 2026 | Estadio Olímpico | Saltillo

07 de mayo 2026 | Palenque de Metepec | Metepec, Estado de México

08 de mayo 2026 | Palenque de Puebla | Puebla

09 de mayo 2026 | Palenque de Puebla | Puebla

16 de mayo 2026 | Boots in the Park | Albuquerque, Nuevo México

20 de mayo 2026 | Payne Arena | Hidalgo, Texas

21 de mayo 2026 | Payne Arena | Hidalgo, Texas

22 de mayo 2026 | Sames Auto Arena | Laredo, Texas

24 de mayo 2026 | Frost Bank Center | San Antonio, Texas

28 de mayo 2026 | T-mobile Center | Kansas City, Missouri

29 de mayo 2026 | Bok Center | Tulsa, Oklahoma

30 de mayo 2026 | American Airlines Center | Dallas, Texas

31 de mayo 2026 | Toyota Center | Houston, Texas

05 de junio 2026 | Barclays Center | Brooklyn, New York

06 de junio 2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, Connecticut

07 de junio 2026 | Prudential Center | Newark, New Jersey

11 de junio 2026 | Bridgestone Arena | Nashville, Tennessee

12 de junio 2026 | Gas South Arena | Duluth, Georgia

13 de junio 2026 | Lenovo Center | Raleigh, Carolina del Norte

18 de junio 2026 | Allstate Arena | Rosemont, Illinois

20 de junio 2026 | Summerfest | Milwaukee, Wisconsin

26 de junio 2026 | Kia Center | Orlando, Florida

28 de junio 2026 | Nu Stadium | Miami, Florida

02 de julio 2026 | CFG Bank Arena | Baltimore, Maryland

04 de julio 2026 | TD Coliseum | Hamilton, Canadá

01 de agosto 2026 | Arena GNP | Acapulco, Guerrero

07 de agosto 2026 | Movistar Arena | Buenos Aires, Argentina

04 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

05 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

06 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

10 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

11 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

12 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

13 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada

18 de septiembre 2026 | Sap Center | San Jose, California

19 de septiembre 2026 | Save Mart Center | Fresno, California

20 de septiembre 2026 | Bmo Stadium | Los Angeles, California

24 de septiembre 2026 | Pechanga Arena | San Diego, California

25 de septiembre 2026 | Desert Diamond Arena | Glendale, Arizona

26 de septiembre 2026 | Toyota Arena | Ontario, California

27 de septiembre 2026 | Golden 1 Center | Sacramento, California

01 de octubre 2026 | Ball Arena | Denver, Colorado

02 de octubre 2026 | Delta Center | Salt Lake City, Utah

08 de octubre 2026 | Climate Pledge Arena | Seattle, Washington

09 de octubre 2026 | Moda Center | Portland, Oregon

Te puede interesar: