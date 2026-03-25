¡Golazo! En la nueva casa de Messi y el Inter Miami; Carín León estrenará el Nu Stadium en concierto
El artista mexicano será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium de Miami. Conoce la fecha y cúando comprar los boletos.
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En el mes de abril, el Inter Miami estrenará su nuevo estadio en Freedom Park, y ya hay fecha y artista para el primer concierto en la nueva casa de las ‘garzas’. El dos veces ganador del Grammy, Carín León, encabezará el histórico primer concierto en el Nu Stadium, programado para el mes de junio.
“El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto, me llena de mucho orgullo“, declaró Carín León. “Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas”.
La esperada fecha en Miami se suma a la gira 2026 de León, que comenzó a principios de marzo del 2026 y llega tras su reciente premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.
“Dar la bienvenida a un artista del nivel de Carín León como el primer concierto en Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial: ofrecer las mejores experiencias de entretenimiento en vivo en el Sur de la Florida”, afirmó Jeff Henry, Eventos Especiales de Heron Sports & Entertainment, la plataforma dedicada de Inter Miami CF enfocada en la organización, promoción y producción de grandes eventos de entretenimiento. “Sabemos que los fans de Carín han estado esperando con entusiasmo su fecha en Miami, y estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestro nuevo recinto para que él y sus seguidores vivan una noche inolvidable”.
El artista nacido en Hermosillo se ha presentado en algunos de los escenarios más icónicos, como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata. En 2025, rompió récords de asistencia en el Rodeo de Houston, con más de 70,000 fans. León se convirtió en el primer artista latino en encabezar el Sphere en Las Vegas, con siete funciones con lleno. Entre sus colaboraciones abarcan una amplia gama de estrellas internacionales, incluyendo Ricky Martin, Maluma, Camilo y Kane Brown, además de ser elegido para formar parte de la banda sonora de la siguiente Copa del Mundo de la FIFA.
¿Cuándo será el concierto de Carín León en el Nu Stadium la nueva casa de Messi y el Inter Miami?
El concierto de Carín León en el sur de la Florida se llevará a cabo en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami. Está programado para el domingo 28 de junio y será el primer artista en presentarse en este recinto.
¿Cuándo y cómo será la venta de boletos para el concierto de Carín León en Miami?
Habrá un total de tres preventas. La primera, para los abonados del Inter Miami, que comenzará el jueves 26 de marzo, a las 10:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos (08:00 de la CDMX).
La segunda preventa será para el club de fans de Carín León, a partir de las 12:00 horas del Este del mismo 26 de marzo. Por último, la preventa de Ticketmaster, a las 14:00 horas tiempo de Miami.
La venta de boletos para el público general será viernes 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos.
Todas las fechas de la gira de Carín León en 2026:
Estas son las siguientes fechas de la gira de Carín León, que inició en enero en Guanajuato. Los primeros tres meses del año se presentó en México y para el 20 de mayo tendrá sus primeras presentaciones en Estados Unidos.
- 26 de marzo 2026 | Palenque de Irapuato | Irapuato
- 27 de marzo 2026 | Estadio de Béisbol Arturo C Nahl | La Paz
- 28 de marzo 2026 | Explanada Madcons | Los Cabos
- 12 de abril 2026 | Teatro del Pueblo | San Cristobal de las Casas, Chiapas
- 17 de abril 2026 | Palenque de San Marcos | Aguascalientes
- 18 de abril 2026 | Palenque de San Marcos | Aguascalientes
- 19 de abril 2026 | Palenque de la Feria Tepabril | Tepatitlán, Jalisco
- 01 de mayo 2026 | Explanada de la Feria | Torreón
- 02 de mayo 2026 | Estadio Olímpico | Saltillo
- 07 de mayo 2026 | Palenque de Metepec | Metepec, Estado de México
- 08 de mayo 2026 | Palenque de Puebla | Puebla
- 09 de mayo 2026 | Palenque de Puebla | Puebla
- 16 de mayo 2026 | Boots in the Park | Albuquerque, Nuevo México
- 20 de mayo 2026 | Payne Arena | Hidalgo, Texas
- 21 de mayo 2026 | Payne Arena | Hidalgo, Texas
- 22 de mayo 2026 | Sames Auto Arena | Laredo, Texas
- 24 de mayo 2026 | Frost Bank Center | San Antonio, Texas
- 28 de mayo 2026 | T-mobile Center | Kansas City, Missouri
- 29 de mayo 2026 | Bok Center | Tulsa, Oklahoma
- 30 de mayo 2026 | American Airlines Center | Dallas, Texas
- 31 de mayo 2026 | Toyota Center | Houston, Texas
- 05 de junio 2026 | Barclays Center | Brooklyn, New York
- 06 de junio 2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, Connecticut
- 07 de junio 2026 | Prudential Center | Newark, New Jersey
- 11 de junio 2026 | Bridgestone Arena | Nashville, Tennessee
- 12 de junio 2026 | Gas South Arena | Duluth, Georgia
- 13 de junio 2026 | Lenovo Center | Raleigh, Carolina del Norte
- 18 de junio 2026 | Allstate Arena | Rosemont, Illinois
- 20 de junio 2026 | Summerfest | Milwaukee, Wisconsin
- 26 de junio 2026 | Kia Center | Orlando, Florida
- 28 de junio 2026 | Nu Stadium | Miami, Florida
- 02 de julio 2026 | CFG Bank Arena | Baltimore, Maryland
- 04 de julio 2026 | TD Coliseum | Hamilton, Canadá
- 01 de agosto 2026 | Arena GNP | Acapulco, Guerrero
- 07 de agosto 2026 | Movistar Arena | Buenos Aires, Argentina
- 04 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 05 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 06 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 10 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 11 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 12 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 13 de septiembre 2026 | Sphere | Las Vegas, Nevada
- 18 de septiembre 2026 | Sap Center | San Jose, California
- 19 de septiembre 2026 | Save Mart Center | Fresno, California
- 20 de septiembre 2026 | Bmo Stadium | Los Angeles, California
- 24 de septiembre 2026 | Pechanga Arena | San Diego, California
- 25 de septiembre 2026 | Desert Diamond Arena | Glendale, Arizona
- 26 de septiembre 2026 | Toyota Arena | Ontario, California
- 27 de septiembre 2026 | Golden 1 Center | Sacramento, California
- 01 de octubre 2026 | Ball Arena | Denver, Colorado
- 02 de octubre 2026 | Delta Center | Salt Lake City, Utah
- 08 de octubre 2026 | Climate Pledge Arena | Seattle, Washington
- 09 de octubre 2026 | Moda Center | Portland, Oregon