¡Golpe de autoridad! Zawiercie aplasta al Civitanova en la CEV Champions League de voleibol

Publicado por Adriana Díaz

El conjunto polaco se impuso a los italianos en la ida de los cuartos de final de la Champions varonil, la vuelta se disputa el jueves 2 de abril en Polonia

El Aluron CMC Warta Zawiercie dio un golpe contundente en la ida de los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol varonil al imponerse 3-0 al Cucine Lube Civitanova, en un partido que dominó en los momentos clave. El conjunto polaco se llevó los sets por 25-22, 25-16 y 31-29, en un duelo que tuvo momentos de alta intensidad, especialmente en el tercer parcial, donde cerraron el triunfo tras un cierre muy disputado.

A pesar de los intentos de reacción del equipo italiano, Zawiercie mostró mayor solidez colectiva y eficacia en ataque para quedarse con la victoria. Jugadores como Aaron Russell y Bartosz Kwolek destacaron en ofensiva, mientras que Civitanova tuvo en Aleksandar Nikolov a su mejor elemento con 17 puntos. Con este resultado, el conjunto polaco toma una ventaja importante de cara al partido de vuelta, dejando a los italianos obligados a remontar si quieren avanzar a semifinales.

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