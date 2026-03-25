¡Lo niega todo! Mbappé desmiente que el Real Madrid se haya equivocado de rodilla en su diagnóstico

El delantero niega error en el servicio médico merengue y apunta a rumores por falta de comunicación. Asegura estar listo y enfocado en Francia rumbo al Mundial

La rodilla del madridista ha sido tema de conversación | Reuters

Kylian Mbappé aprovechó su concentración con Francia para frenar de golpe el ruido que se generó en torno a su rodilla y al manejo médico del Real Madrid. El delantero negó de forma directa la versión de que le revisaron la rodilla equivocada, en un contexto en el que se acumularon informaciones contradictorias, filtraciones en medios y apenas dos comunicados médicos escuetos del club blanco: uno el 31 de diciembre de 2025 para informar de un esguince en la rodilla izquierda y otro el 2 de marzo de 2026 para ratificar ese diagnóstico y defender el tratamiento conservador.

Mbappé corta el rumor de raíz

La frase más contundente del atacante llegó cuando le preguntaron si era cierto que se habían equivocado al tratarle la rodilla. Su respuesta fue tajante y sirvió para fijar postura ante una controversia que había crecido durante semanas. “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa. Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas, se generan rumores, es parte del juego. Con el club siempre hemos tenido una comunicación bastante clara”.

El propio Mbappé añadió que el silencio también alimentó la especulación, una idea que encaja con el ambiente de opacidad que rodeó su caso desde que el Madrid oficializó la lesión y luego se limitó a confirmar la idoneidad del tratamiento conservador, sin entrar en más detalles públicos.

¿Cómo está su rodilla?

En su comparecencia, Mbappé quiso transmitir normalidad y cerrar cualquier sospecha sobre una recaída grave. “Nunca he sido alguien, ni como persona ni como jugador, que viva con arrepentimientos. Yo miro al presente y al futuro inmediato. Ahora mismo me siento bien, especialmente de las rodillas, que es algo importante para mí. En parte también es gracias a mi club, que ha cuidado bien de mi estado físico. Estoy muy contento de estar aquí, disponible y en plenas condiciones”. Esa declaración llegó después de que el francés había vuelto a tener minutos con el Real Madrid tras tres semanas y media fuera por el esguince en la rodilla izquierda, un problema que lo ha acompañado desde finales de 2025.

Mbappé también evitó cualquier dramatismo sobre su condición actual y dejó claro que se siente listo para competir. “¿Cuántos minutos jugaré mañana? Yo estoy listo para jugar, para ser titular si hace falta. Pero al final será el entrenador quien decida”. Francia abre su año 2026 con amistosos ante Brasil, el 26 de marzo en Foxborough, y Colombia, el 29 de marzo en Landover, como parte de su preparación hacia la Copa del Mundo.

Enfrentar a Brasil

Al valorar el choque inmediato, el capitán francés subrayó el peso simbólico del rival sudamericano. “Todos conocemos lo que representa Brasil en la historia del fútbol de selecciones, es el país que más ha marcado este deporte. Tienen cinco estrellas en el escudo. Siempre es un reto enfrentarse a ellos y van a competir por el título. Para nosotros es un desafío muy bonito y tenemos muchas ganas de jugar mañana. Será un partido del que sacar conclusiones, pero sobre todo tenemos que darlo todo”.

Entre el caso médico y el momento de la temporada

Mbappé explicó por qué decidió bajar el perfil en medio de la discusión pública. “Estamos en un momento clave de la temporada y yo quería que el equipo siguiera ganando partidos mientras no estaba, y lo ha hecho, lo cual es muy positivo. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba disponible y muchos pensaban que yo era la única solución del club, pero no es así”. Ahí apareció otro de los ejes del caso: la tensión entre la necesidad del Madrid de recuperarlo y la obligación de no forzar una rodilla ya castigada. En ese mismo contexto, varios medios habían descrito su situación como “misteriosa” y hablaron incluso de oscurantismo alrededor del proceso médico.

Dembélé, Olise y el ataque de Francia

Lejos de centrarse solo en su físico, Mbappé también dejó mensajes futbolísticos sobre el potencial ofensivo de la selección francesa. Sobre Ousmane Dembélé fue directo: “Nos aporta muchísimo, es un jugador extraordinario. Es una gran noticia que esté con nosotros. Estamos convencidos de que va a ser muy importante para el equipo. Si rinde como lo hace en su club, tendremos muchas opciones de ganar”.

Y al hablar del sistema y de Michael Olise, completó la idea: “Sobre Michael: está haciendo una temporada muy buena, es una suerte tener a un jugador así. Vamos a intentar ponerlo en las mejores condiciones para que rinda, porque además se siente bien. En ataque tenemos mucho talento y hay que saber encajarlo. Ousmane tiene un sitio que se ha ganado. Podemos formar distintos tridentes ofensivos sin perder calidad, pero lo importante es mantener el equilibrio del equipo. Eso ya lo corregimos durante la fase de clasificación y queremos seguir en esa línea para llegar en la mejor forma posible este verano”.

Deschamps, el próximo técnico y el foco en el Mundial

Mbappé también fue consultado por el futuro del banquillo francés y por su rol de cara a la próxima Copa del Mundo. No quiso cargar de importancia el debate sobre Zinedine Zidane, el posible sucesor de Didier Deschamps, aunque admitió que es un asunto que volverá. “No le conozco (risas). Me enteré de lo que dijo el presidente estando en un evento. Luego, dentro del vestuario no se ha hablado del tema. Pero es un debate que volverá a salir”.

Sobre su figura mediática fue igual de claro. “Aquí desde luego no soy un desconocido, ya lo he notado con lo difícil que fue salir del hotel (risas). Es una cultura distinta a la nuestra y también es interesante aprender de todo eso. Pero sinceramente, ser la estrella del Mundial no es algo que me preocupe: eso no te da títulos”.

El gran objetivo como capitán

La última idea de Mbappé también retrata el tono con el que quiso cerrar la conversación: menos ruido y más ambición deportiva. “Ganar un Mundial como capitán es algo extremadamente difícil, algo muy poco habitual. Con el paso del tiempo entiendes mejor lo que significan estas cosas. Hay que centrarse en el presente y ser consciente de la importancia de cada competición. Sería increíble ganarlo, para mí, para los jugadores, para todos los franceses… y también para vosotros, los periodistas”.

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